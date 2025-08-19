Como en toda gran historia de amor, les toca rediseñar el camino para reencontrarse y vivir un “Amor a Cualquier Precio”

Codo a codo, Seyran y Ferit irán dibujando los nuevos caminos de su historia de amor. ¿Te vas a perder las primeras escenas que empiezan a marcar el reencuentro de esta pareja de la que habla el mundo entero? Imperdible episodio este martes en El 9 Televida.

Ferit Korhan puede ser impulsivo, caprichoso y hasta infantil, pero además y sobre todo, es perseverante. Y fue gracias a ésta característica que logró ganarse el amor de Seyran, en Amor a Cualquier Precio. Y como “el gato pierde el pelo, pero no las mañas”, utilizará todo lo que esté a su alcance para intentar convencer a su gran amor para que acepte trabajar con los Korhan y diseñar joyas con él. ¿Por profesionalismo? Ponele. El fandom que sigue la novela de las noches de El 9 Televida, sabe que detrás de todo esto, hay un amor que ni siquiera ellos dos pueden manejar, y que es, lo que también termina haciendo de Yalı Çapkını el éxito mundial que es. Mirá lo que se viene este martes.

Ferit quiere convencer a Seyran de que acepte trabajar como diseñadora de joyas, pero no tanto por el rédito económico que esto pueda generarles a los Korhan, sino, y sobre todo, porque así como en las dos primeras temporadas de Amor a Cualquier Precio, él sabe lo que siente por ella y no se dará por vencido tan fácilmente.

Luego del baldazo de agua fría de saber que Sinan y Seyran se casaron, Ferit enfrentó a su exesposa para pedirle que se sume con su talento a dibujar joyas en la empresa. Claro que la joven rechazó de plano la idea, sin embargo; algo dentro de ella la sigue empujando a buscarlo hasta para que la ayude a encontrar casa.

Y no sólo eso, previo a ir a ver la casa que quiere alquilar para vivir con su nuevo marido, y con la idea de formar una nueva familia, Seyran visitará a Ferit en su taller y allí, terminarán, ambos sentados juntos dibujando, y allí ¿la magia volverá a aparecer?

Entre trazo y trazo y con miles de memorias detrás como sustento, la historia de Ferit y Seyran se sigue escribiendo, o mejor dicho, dibujando y para ser testigo provilegiada del reencuentro de este gran amor, no te pierdas ningún episodio de la serie turca que arrasa con el rating de El 9 Televida, Yalı Çapkını.