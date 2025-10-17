Como cocinero, que siga como presidente de APTRA: Luis Ventura escupió lo que hizo en MasterChef Celebrity generando polémica

Este jueves, por primera vez, un participante terminó escupiendo su propia preparación en el programa de cocina de El 9 Televida. Mirá lo que le pasó a Luis Ventura.

Luis Ventura es uno de los más reconocidos periodistas de espectáculos de Argentina. Suele recibir primicias informativas sobre la vida de los famosos, y se ve que ninguno de sus reconocidos compañeros de MasterChef Celebrity le avisó que le tocaba preparar ñoquis y mucho menos cómo debía hacerlos. Así, con el participante escupiendo su propia creación, el programa de cocina de las noches de El 9 Televida desató una lluvia de memes al respecto.

En la última emisión de MasterChef Celebrity, el periodista protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al presentar unos ñoquis que resultaron imposibles de comer, al punto de que él mismo los escupió frente a las cámaras.

La consigna del programa era preparar un plato que evocara recuerdos de la infancia, pero Ventura terminó viviendo un verdadero papelón.

“A mí me gustan las cosas rápidas, que venga la degustación y me banco la que cae. Imaginaba hacer una pasta fideo y a medida que el tiempo consumió el accionar me fui quedando sin reloj entonces los fideos pasaron a ser ñoquis”, argumentó Ventura al explicar el menú.

“Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato”, le dijo sorprendido Germán Martitegui al ver la acción del periodista delante de todo el jurado. “Sí, esto es para valientes”, dijo con una sonrisa el participante.

Incluso la conductora se acercó hacia donde estaba el jurado y probó los ñoquis haciendo gestos de desaprobación con su cara. “Son como de caucho, ese es el sabor. Luis Ventura, si no me das el oro el año que viene después de esto…”, bromeó Wanda haciendo referencia al Premio Martín Fierro ya que Luis es presidente de APTRA.

El problema fue que, en lugar de usar harina de trigo, tomó por error harina de arroz, lo que arruinó por completo la textura y el sabor del plato.

Martitegui luego se animó a probar el plato con el ñoqui escupido y le hicieron una devolución más técnica del error que cometió al elaborarlo. “Es difícil de comer porque es muy apelmazado”, indicó Betular.

