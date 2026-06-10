Comenzó el casting para reemplazar a Donato De Santis en MasterChef Celebrity y ¿peligra todo el jurado?

Tras la salida confirmada del chef italiano, la producción busca a su sucesor y ya suenan tres nombres muy fuertes de la gastronomía. Además, aseguran que la continuidad de Germán Martitegui y Damián Betular pende de un hilo. Los detalles del regreso del reality que conducirá Wanda Nara por El 9 Televida.

El regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla chica ya empezó a jugarse tras bambalinas, pero lo que parecía una vuelta tranquila se transformó en un verdadero terremoto interno para Telefe y la productora Box Fish. Tras la despedida definitiva de Donato De Santis en la final de la última temporada, se abrió una vacante de oro en el estrado más exigente de la televisión. Sin embargo, el escándalo mayor radica en que el resto del histórico tribunal gastronómico también podría ser renovado por completo.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que la producción ya se encuentra en pleno proceso de preproducción para la nueva edición del ciclo que volverá a contar con la conducción de Wanda Nara. Pero la gran sorpresa llegó al hablar de los contratos de los otros dos pilares del programa: “Se vienen cambios en el programa y a esta hora peligra la continuidad de Damián Betular y Germán Martitegui porque todavía no los han llamado”, disparó el comunicador, encendiendo las alarmas de los fanáticos.

Los tres candidatos para el nuevo jurado y las fechas clave

Ante este panorama de incertidumbre y con la necesidad imperiosa de cubrir el lugar de Donato, las autoridades del canal de las pelotas ya pusieron en marcha un exigente proceso de selección. Según trascendió, los días 18 y 19 de julio se llevará a cabo un casting cerrado donde importantes figuras del mundo culinario competirán por el codiciado puesto.

Entre los nombres de renombre que ya maneja la señal para sumarse o reestructurar el comité evaluador se encuentran tres históricos de la cocina televisiva argentina: Maru Botana, Mauricio Asta y la prestigiosa Dolli Yrigoyen (aunque esta última le negó públicamente haber recibido el llamado por el momento). La intención del canal es dejar el panel cerrado a tiempo, ya que planea que esta nueva temporada empiece a emitirse en el mes de septiembre de 2026.

¿Qué dijo Damián Betular sobre la disolución del trío histórico?

El runrún sobre una renovación total del jurado tomó más fuerza luego de que en el programa SQP (América TV) se instalara la versión de que Martitegui tampoco regresaría. Frente a esto, las cámaras fueron a buscar la palabra del propio Damián Betular, quien se mostró tan cauto como enigmático sobre el futuro de “la familia” de MasterChef.

“Lo charlábamos el otro día en el Martín Fierro con Donato. Él hizo 10 temporadas con Germán, y los tres juntos hicimos 5, que es una barbaridad. Estaba muy contento y dice que tiene otros planes”, comentó el pastelero sobre la baja de De Santis. No obstante, al ser consultado sobre su propia continuidad y la de Martitegui, Betular tiró la pelota afuera: “Te soy muy sincero, terminamos de grabar el 28 de febrero y hay como un détox del tema. No hablamos ni nos llamaron para otra temporada”.

Para cerrar, el querido cocinero dejó la puerta abierta a que el reality cambie de caras por completo: “Es un formato que amo, pero el jurado puede cambiar como pasa en otras partes del mundo. Lo importante es que se haga y los participantes”.

¿Se vendrá un jurado 100% renovado para acompañar a Wanda Nara en las cocinas más famosas? Seguí minuto a minuto todas las novedades del espectáculo acá.