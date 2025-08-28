Color-nail: Los tonos de uñas más lindos que nos trae septiembre

Este mes, los colores protagonistas en tus uñas son el rosa pastel, el azul cielo y el verde menta, que te darán un look delicado y alegre. También se suman los acabados metálicos y brillantes, perfectos para un toque de audacia. La primavera ha llegado y tus uñas lo celebran con los tonos más lindos

Ya se empieza a sentir el cambio de aire. Los días se alargan, la luz cambia y la energía de un nuevo ciclo nos invita a renovarnos. Y qué mejor manera de darle la bienvenida a septiembre que con una manicura fresca y acorde a la temporada. Si estás buscando inspiración color-nail hay tres paletas de colores que se perfilan como las favoritas para la transición de invierno a primavera: los dulces y etéreos tonos pastel , los siempre elegantes nudes y los versátiles neutros ¿A cuál te animás?

Dulzura en tus manos: los tonos pastel

El pasado es pastel. Los esmaltes que evocan la dulzura de los caramelos son una apuesta segura para esta temporada. Pensá en el rosa cuarzo , el lavanda suave , el verde menta o un celeste cielo . Estos colores no solo son bonitos, sino que también reflejan la alegría y la ligereza que nos trae el buen tiempo. Son la opción perfecta para quienes buscan un look sutil, romántico y femenino. Además, la ventaja de los tonos pastel es que combinan a la perfección con casi cualquier atuendo, desde un vestido de flores hasta un jean y una blusa blanca. Si te animas, podés incluso mezclar varios de ellos en un mismo diseño, creando un efecto de arcoíris delicado y muy chic .

Elegancia y minimalismo: los desnudos

Si tu estilo es más clásico y buscas algo que nunca falla, los nudes son tu mejor opción. Esta gama de colores se ha convertido en un básico en el necesario de belleza de cualquier persona. Un buen esmalte nude no solo realza la belleza natural de tus manos, sino que también las hace ver más limpias y cuidadas. Son ideales para cualquier ocasión, ya sea una reunión de trabajo o una cena con amigos. La clave para elegir el nude perfecto es encontrar uno que se adapte a tu tono de piel. Desde un rosa pálido hasta un beige cálido , hay una amplia variedad para que cada persona encuentre el suyo. Su versatilidad los convierte en el lienzo perfecto para pequeños detalles de nail art , como una línea dorada o una francesa invertida.

Los infalibles: tonos neutros

Por último, pero no menos importantes, están los neutros . Aquí incluimos los clásicos como el blanco tiza , los diferentes tonos de gris y, por supuesto, el inigualable marrón topo . Son colores que transmiten serenidad y confianza, y son la prueba de que lo simple no es aburrido. El blanco es una excelente opción para resaltar un bronceado incipiente, mientras que los grises y marrones aportan un toque de sofisticación. Los neutros son los compañeros ideales para un look monocromático o para cuando quieres que tu manicura no compita con un atuendo más llamativo.

Entonces, ¿cuál elegís? Los tonos pastel, para un toque de dulzura; los nudes, para una elegancia atemporal; o los neutros, para un estilo sobrio y cómodo. Cualquiera que sea tu elección, una manicura nueva es la excusa perfecta para mimarte y prepararte para todo lo que septiembre tiene para ofrecer.