“Cocina fácil para la mujer rápida”: el desopilante plato “gourmet” de Lizy Tagliani previo a MasterChef Celebrity

A solo días de la esperada vuelta de MasterChef Celebrity a la pantalla de El 9 Televida, Lizy Tagliani sacudió las redes sociales con su inconfundible marca registrada. La conductora y humorista mostró cómo se prepara para afrontar los desafíos gastronómicos con un insólito menú casero.

La cuenta regresiva para el regreso de la competencia gastronómica más famosa de la televisión argentina ya se vive con pura expectativa. De cara al gran estreno de MasterChef Celebrity programado en la pantalla de El 9 Televida, los famosos comenzaron a afilar las herramientas en sus hogares.

Una de las participantes estelares del certamen, Lizy Tagliani, decidió llevar las capacitaciones previas organizadas por la producción al plano del humor y sorprendió a sus seguidores en TikTok con un particular plato “gourmet”.

Fideos, salchichas e ironía a la mesa

En lugar de practicar complicadas técnicas de fileteado o salsas elaboradas, la conductora exhibió frente a cámara un plato bien hogareño: fideos con salchichas.

“Bueno, ya tengo mi plato preparado. Cocina fácil para la mujer rápida. Este es un plato de fideos con salchichas: salchichas para adultos y las salchichas para niños, que las dejás en agua hasta que exploten”, lanzó con ironía.

Además, fiel a su estilo descontracturado, remarcó las ventajas operativas de su menú: “No necesitás usar cuchillo, y también le podés agregar la mayonesa o el aderezo que quieras”.

Un elenco estelar y un jurado renovado

Lizy formará parte del nutrido grupo de 24 personalidades de la televisión, la música, el periodismo y el deporte que se medirán en las cocinas en esta temporada 2026.

La nómina de participantes incluye a figuras como Alejandro Lerner, Julieta Poggio, Luck Ra, Marta Fort, Campi, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Josefina “China” Ansa, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Luciana Geuna, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena (quien se sumó a último momento tras la baja de L-Gante).

La conducción estará nuevamente en manos de Wanda Nara, mientras que el histórico tribunal integrado por Damián Betular y Germán Martitegui sumará en esta edición la destacada incorporación de Maru Botana al panel evaluador.

Preparate para lo que se viene en El 9 Televida, con MasterChef Celebrity en su nueva temporada.