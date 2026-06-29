Clean look, ¿el fin del estilo minimalista?

Tras temporadas de hegemonía del clean look, caracterizado por su pulcritud monocromática y peinados milimétricos, el pulso de la moda vira hacia la experimentación. La nueva corriente estética del año celebra la imperfección calculada, invitando a fusionar texturas, estampados estridentes y tesoros vintage en un manifiesto de absoluta libertad individual.

Las corrientes estéticas más populares suelen autodestruirse por saturación. Durante los últimos años, el algoritmo digital y el asfalto de las capitales de la moda global estuvieron bajo el dominio absoluto del clean look. Esta doctrina de la pulcritud promovía una belleza de laboratorio: rodetes tirantes sin un solo cabello fuera de lugar, rostros lavados con efectos de brillo clínico, y un uniforme textil restringido a los tonos beige, blanco y negro. Sin embargo, en el invierno de 2026, el cansancio visual frente a esa perfección estéril ha provocado un quiebre definitivo. El mandato del orden cede ante la llegada del estilo ecléctico (eclectic style), una tendencia disruptiva que dinamita las reglas del minimalismo para devolverle a la indumentaria su carácter más lúdico, teatral y personal.

El fin de la fórmula única

La transición hacia esta nueva era no implica un descuido estético, sino una emancipación del manual de instrucciones. Mientras que el clean look exigía mimetizarse con un estándar preestablecido donde cualquier desvío arruinaba el conjunto, la propuesta ecléctica opera bajo la premisa inversa: la belleza reside en el choque visual y en la contradicción de elementos. Ya no se busca pasar desapercibido bajo la etiqueta del lujo silencioso; el objetivo actual es construir una narrativa visual propia, utilizando las prendas como capas de una biografía estilística que desafía los totalitarismos de las tendencias efímeras.

Esta corriente se alimenta directamente del auge de la moda circular y el coleccionismo de prendas de archivo. La uniformidad de las tiendas de consumo masivo se rompe cuando una pieza contemporánea de líneas puras entra en fricción con un abrigo heredado o un accesorio cargado de historia. El mérito ya no radica en comprar un conjunto prediseñado, sino en la inteligencia de hacer dialogar elementos que, en teoría, jamás deberían convivir en el mismo plano.

La anatomía del caos armonioso

Aunque el eclecticismo se resiste a las etiquetas rígidas, el street style contemporáneo ha comenzado a trazar ciertas directrices operativas para dominar este arte de la superposición sin morir en el intento:

Fricción de estampados: Se pierde el temor a combinar patrones tradicionalmente enemigos. Las rayas diplomáticas de un blazer sastrero se mezclan con motivos florales de reminiscencias setenteras o cuadros escoceses, utilizando un color común como hilo conductor.

Saturación cromática sobre bases neutras: Los tonos neón, los rojos encendidos y los verdes botánicos se inyectan sin timidez sobre fondos grises o marrones, quebrando la monotonía térmica del invierno.

Arquitectura de la superposición ( Layering ): Se superponen texturas de naturalezas opuestas: la rusticidad del tejido de punto grueso sobre la fluidez de un vestido de satén, coronado con una campera de cuero desgastada.

Maximalismo en los detalles: Los accesorios recuperan su rol protagónico. Collares XL dispuestos en capas, pañuelos de seda anudados de formas imprevistas y cinturones de hebillas escultóricas se convierten en los focos de atención.

Despedirse del clean look representa un ejercicio de liberación cultural. En un mundo hiperconectado que tiende a homogeneizar nuestros gustos, vestirse con audacia se convierte en el acto de resistencia más sofisticado de la temporada. El estilo ecléctico demuestra que la verdadera elegancia no consiste en silenciar la identidad bajo una capa de neutralidad, sino en tener el coraje de manifestar la complejidad de nuestro mundo interior a través de la ropa.