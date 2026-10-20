Claves para un desarrollo infantil saludable

Alimentación, afecto y controles periódicos son los pilares de la crianza. Qué evalúan los especialistas en cada consulta y cuáles son las pautas de alarma para detectar a tiempo posibles desafíos en el crecimiento.

El nacimiento de un bebé marca el comienzo de una etapa tan apasionante como llena de preguntas. Durante los primeros mil días de vida, el organismo y el cerebro del niño atraviesan la fase de desarrollo más acelerada de toda la existencia. Garantizar un crecimiento sano en este período crucial requiere una combinación equilibrada de nutrición adecuada, estímulo emocional y un seguimiento médico constante que funcione como guía y sostén para las familias.

Entender las dinámicas del desarrollo madurativo permite a los padres acompañar este proceso con tranquilidad, confianza y herramientas precisas.

-¿Qué necesita un bebé para crecer de manera saludable?

Según precisó la psicopedagoga Belén Masip (OSEP) “un desarrollo integral se sostiene sobre tres pilares fundamentales que interactúan entre sí:

-Nutrición y descanso: La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses —y continuada junto a la alimentación complementaria adecuada— aporta las defensas, nutrientes y energía indispensables. A esto se suma la higiene del sueño, fundamental para la liberación de la hormona del crecimiento y la consolidación de la memoria.

-Vínculo afectivo y apego seguro: El cerebro del bebé se esculpe a través del contacto humano. Miradas, brazos, palabras y un entorno familiar contenedor brindan la seguridad emocional necesaria para que explore su entorno.

-Estímulo ambiental: El juego libre, la interacción verbal diaria y el movimiento espontáneo son el motor natural para el desarrollo cognitivo y motor”.

-¿Qué implica el control pediátrico, y cómo se evalúa el crecimiento y desarrollo?

“La consulta médica periódica es mucho más que medir el peso y la talla. El pediatra actúa como un observador atento que evalúa dos dimensiones interconectadas: el crecimiento físico (curvas de peso, estatura y perímetro cefálico) y el desarrollo madurativo (adquisición de pautas motoras, cognitivas, del lenguaje y de la interacción social). A lo largo de los primeros años, el profesional analiza hitos evolutivos según la edad y presta especial atención a posibles señales de alerta o pautas de alarma”.

-¿Cuáles son las señales de alarma?

El desarrollo motor: Sostén cefálico firme alrededor de los 3 meses, capacidad de sentarse sin apoyo hacia los 6 u 8 meses, gateo y posterior marcha independiente entre los 12 y 18 meses. La falta de tono muscular (hipotonía) o la rigidez excesiva son signos a revisar.

Comunicación y lenguaje: Aparición de la sonrisa social a los 2 meses, balbuceo e imitación de sonidos a partir de los 6 meses, respuesta a su nombre y emisión de las primeras palabras con sentido hacia el primer año. La ausencia de contacto visual o la falta de gestos interactivos (como señalar) requieren una mirada especializada.

Interacción social y juego: La curiosidad por el entorno, el interés por los rostros humanos y el juego simbólico a partir de los dos años son indicadores clave de salud mental y cognitiva.

Detectar cualquier pauta fuera del rango esperado no implica un diagnóstico definitivo, sino la oportunidad de intervenir tempranamente mediante estimulación oportuna.

Consejos para madres y padres presentes

Según precisó la profesional algunos consejos parentales tienen que ver con:

“Respetar los tiempos individuales: Cada niño tiene su propio mapa de maduración; evitar comparaciones entre hermanos o pares reduce la ansiedad familiar.

Apagar las pantallas: La Academia Americana de Pediatría desaconseja el uso de pantallas antes de los dos años. El cerebro infantil necesita exploración sensorial real, no sobreestímulo digital.

Construir una alianza con el pediatra: Anotar las dudas entre consulta y consulta y dialogar abiertamente con el profesional fortalece la crianza con información basada en la evidencia”.

En definitiva, criar a un niño sano implica mirarlo con amor, brindarle un entorno seguro y trabajar en equipo con el equipo de salud para potenciar todo su desarrollo.

La psicopedagoga estuvo en Cada Día. ¡Mirá la nota!