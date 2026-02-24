Cirugía mínimamente invasiva, la medicina que apuesta al futuro

En el corazón de Mendoza, la ciencia médica está redefiniendo los límites de la intervención quirúrgica. Bajo la premisa de la “menor agresión”, el Hospital Español (HE) ha consolidado un modelo donde el respeto por la anatomía del paciente es la prioridad absoluta. Gracias a la tecnología de última generación y a un equipo de profesionales de élite, el 75% de las cirugías realizadas en la institución ya son mínimamente invasivas.

“La medicina moderna ha dejado atrás la era de las grandes incisiones para dar paso a la “ciencia de la menor agresión”. Este paradigma se basa en una virtud fundamental: la reducción drástica del trauma físico. Al intervenir a través de accesos naturales o incisiones milimétricas, se preservan los tejidos profundos y los músculos, permitiendo que el impacto fisiológico de una operación sea significativamente menor al de la cirugía convencional”, explicó Alejandro Iglesias, médico del staff de cirugía general.

En este sentido, y bajo la premisa de la “menor agresión”, el Hospital Español (HE) ha consolidado un modelo donde el respeto por la anatomía del paciente es la prioridad absoluta. Este enfoque no solo optimiza los resultados médicos, sino que transforma radicalmente la experiencia del paciente, reduciendo tiempos de internación de días a apenas unas horas y garantizando un retorno acelerado a la vida cotidiana.

Infraestructura de vanguardia al servicio de Mendoza

El Hospital Español cuenta con una robusta Torre Quirúrgica equipada con tecnología de definición ultra alta y visión tridimensional. Este despliegue técnico permite a los cirujanos identificar estructuras con un nivel de detalle que supera la capacidad del ojo humano.

Al respecto, el Dr. Alejandro Iglesias, médico del staff de Cirugía General y referente en procedimientos mínimamente invasivos, señala: “Nuestra meta no es solo operar mejor, sino transformar la experiencia quirúrgica en la provincia. Contamos con salas de alta complejidad que funcionan las 24 horas, garantizando respuesta inmediata en todo momento”.

Beneficios que transforman la recuperación

Según el profesional “el impacto de este modelo se traduce en ventajas concretas para quienes pasan por el quirófano:

Adiós al dolor crónico postoperatorio: Al respetar la integridad de los tejidos, la necesidad de analgésicos potentes disminuye drásticamente.

Al respetar la integridad de los tejidos, la necesidad de analgésicos potentes disminuye drásticamente. Alta en tiempo récord: Lo que antes requería cinco días de internación, hoy se resuelve en horas. El paciente camina y se moviliza casi de inmediato.

Lo que antes requería cinco días de internación, hoy se resuelve en horas. El paciente camina y se moviliza casi de inmediato. Seguridad y Precisión: Las heridas mínimas reducen el riesgo de infecciones y sangrados. Además, en el caso de la asistencia robótica, se elimina el temblor natural de la mano, ampliando la destreza del cirujano”.

Cifras que respaldan la eficiencia

Durante el año 2025, el Hospital Español alcanzó la cifra de 7.000 cirugías. De ese total, el 75% se realizó bajo técnicas mínimamente invasivas. Este éxito operativo es posible gracias a un equipo de casi 400 médicos que trabajan en seis salas de alta complejidad, además de quirófanos especializados en obstetricia y una unidad de recuperación manejada por expertos en cuidados críticos.

Versatilidad: De la urgencia a la alta complejidad

La versatilidad de este enfoque permite aplicarlo de manera transversal. Desde intervenciones de urgencia como apendicitis o embarazos ectópicos, hasta procedimientos de extrema complejidad en columna, neuroendoscopia cerebral, urología (próstata y vejiga), ginecología (útero y ovarios) y patologías de tórax.

Una medicina más humana

Como concluye el equipo médico del Hospital Español, ser “menos invasivo” no significa ser menos eficaz. Al contrario, la precisión tecnológica sitúa a la medicina mendocina en un horizonte de mayor seguridad y éxito clínico. En definitiva, se trata de una evolución hacia una medicina más precisa, más segura y, fundamentalmente, más humana, donde el bienestar del paciente es el eje de cada decisión médica.

