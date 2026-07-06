¡Cine absoluto! El embajador de Noruega festejó el batacazo ante Brasil con el meme de Francella: “Hermosa mañana, ¿verdad?”

Halvor Sætre, el diplomático noruego en el país, se volvió viral al celebrar la histórica clasificación de su selección a los cuartos de final del Mundial 2026 con un guiño cultural 100% argentino.

El Mundial 2026 no para de regalar sorpresas de proporciones épicas, tanto adentro como afuera de la cancha. Pocas horas después de que Noruega sacudiera el tablero internacional al eliminar a la poderosa selección de Brasil en los octavos de final, las redes sociales de la Embajada de Noruega en Buenos Aires se convirtieron en el centro de atención de los usuarios argentinos por una genialidad pocas veces vista en el ámbito diplomático.

El embajador nórdico, Halvor Sætre, decidió subirse a la locura total por el pase a cuartos de final utilizando la herramienta definitiva del festejo nacional: el icónico video de Guillermo Francella luciendo anteojos de sol y pronunciando su célebre frase: “¡Hermosa mañana, ¿verdad?!”. La publicación, que desborda picardía y códigos bien rioplatenses, se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de aplausos por parte de los internautas.

El “efecto Haaland” que dejó afuera al gigante sudamericano

El motivo de semejante festejo no era para menos. En una jornada que ya quedó marcada en las páginas doradas del fútbol de su país, el seleccionado europeo derrotó por 2-1 a Brasil, uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La gran figura de la histórica clasificación fue, cuando no, la bestia del gol, Erling Haaland, encargado de inflar la red por duplicado para sentenciar la ventaja. El Scratch apenas pudo descontar sobre el final del tiempo de descuento gracias a un penal ejecutado por Neymar, pero la hazaña de los vikingos ya estaba completamente escrita. Con este resultado, el conjunto dirigido tácticamente por Ståle Solbakken se mete por primera vez en su historia entre los ocho mejores equipos del planeta.

Un diplomático con el humor argentino a flor de piel

El saludo de Francella, extraído originalmente de la película Extermineitors 3 y adoptado históricamente por el actor para celebrar los triunfos de su amado Racing Club, mutó hace años en el meme patrimonial por excelencia para festejar cualquier éxito deportivo o gastar folclóricamente al rival derrotado.

Al sumarse a este fenómeno cultural, Sætre demostró que entiende a la perfección la idiosincrasia del país donde le toca cumplir funciones. Las respuestas de los hinchas locales no tardaron en llegar, llenando la publicación de ingeniosos comentarios: “Noruego de pura cepa, de la zona de Lanús”, “A partir de hoy, somos todos de la Scaloneta y de la Haalandneta” o “Usted ya es un argentino más, señor embajador”.

Mientras Noruega se prepara para afrontar el desafío de los cuartos de final como la verdadera revelación del torneo, en Buenos Aires la jornada amaneció un poco más fría, pero sin dudas con una “hermosa mañana” para la diplomacia futbolera.