Este jueves por la noche, Bahar vivirá uno de sus episodios más dramáticos en la pantalla de El 9 Televida. Con cinco vidas en juego y la ausencia del doctor Evren, Bahar y Harun organizarán un operativo médico de máxima precisión para asistir un parto de alto riesgo y sacar a la paciente rumbo al quirófano sin levantar sospechas.

La tensión llegará al límite este jueves a la noche en Bahar, la exitosa ficción turca que se emite en las noches por El 9 Televida, cuando todo el equipo médico del hospital se reunirá para coordinar una intervención contrarreloj con cinco nacimientos simultáneos en juego.

El operativo paso a paso para salvar a los cinco bebés

Antes de ingresar al quirófano, Bahar explicará con exactitud cómo funcionará cada equipo durante el procedimiento: mientras ella sacará a los bebés con la asistencia de Gül, habrá un representante de cada especialidad y una enfermera dentro de la sala para recibirlos, derivarlos a Pediatría para los primeros controles y asignar cada caso al cirujano correspondiente.

El reparto médico quedará definido de la siguiente manera:

Primer y tercer bebé: nacerán sanos y recibirán los controles habituales de rutina.

Segundo bebé: presentará una afección cardíaca y será operado por Reha , con Tuche a su lado.

Cuarto bebé: quedará a cargo de Harun , asistido por Maral , ya que tendrá hidrocefalia y necesitarán drenar el líquido cerebroespinal acumulado en el cerebro.

Quinto bebé: representará la cirugía más compleja del operativo, por lo que Bahar decidirá que Seren y Uras trabajen juntos en la intervención.

El choque entre Uras y Seren y la ausencia de Evren

La decisión de compartir la cirugía herirá el orgullo de Uras, quien reclamará al instante: “¿Por qué no confiaron en mí para hacerlo solo?”. Sin embargo, Seren le responderá sin filtro para ponerlo frente a la gravedad del cuadro: “¿Alguna vez operaste a un bebé de 32 semanas? ¿Sos consciente de lo chiquito que es?”. Aunque él insistirá en que tiene confianza de sobra, el clima entre ambos quedará cargado de tensión.

Al mismo tiempo, la ausencia de Evren generará dudas en el equipo. Cuando Doruk cuestione si estarán preparados sin él, Harun cortará cualquier vacilación con firmeza: “Evren no está y no tenemos tiempo. No desperdicien ni un segundo más”.

Con toda la estrategia médica definida, comenzará la etapa más delicada: trasladar a la señora Yonya hacia el quirófano sin despertar sospechas, una maniobra para la cual Harun asegurará que ya tienen un plan en marcha.

No te pierdas este capítulo clave de Bahar este jueves por la noche en la pantalla de El 9 Televida.