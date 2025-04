Cigarrillos rotos, gritos y ataques de ira: Un congelados que desató toda la furia de Chiara en Gran Hermano

Lo que se vivió en Gran Hermano este lunes en Canal 9 Televida fue de película, pero de terror. Lo que resultó en un beneficio para uno destapó el odio del otro lado y se pudrió todo.

Lo que sucedió este lunes en la gala que Canal 9 Televida puso al aire de Gran Hermano bien puede catalogarse como una escena, o una sucesión de escenas digna de una película de terror psicológico. Es que se produjo un congelados que dejó un beneficio para una parte, desatando la furia total e incontenible del otro lado. En el medio, cigarrillos (lo más valioso en la casa para un grupo) rotos, gritos, llantos y amenazas de venganza. Mirá la crónica de una noche digna de un thriller psicológico.

Esta vez el congelados fue distinto. No ingresó ningún familiar, ya están alguno aún dentro, pero lo que si llevó la “Leoparda” que los visitó fue un premio, que encontró Alberto, el novio de Luz Tito, y que consistía en el beneficio de poder expulsar de manera directa a algun familiar o ser querido que aún estuviera dentro del juego.

Ni lerdo ni perezoso El Pestañas, como apodan al español, optó por dejar fuera de juego a Giovanni, el hermano de Chiara Mancuso; y quien él entiende es el mayor peligro para su novia en el juego de supervivencia que pone al aire Canal 9 Televida.

Al conocer la decisión del novio de Luz, La Cobra no tardó en responder mirando a cámara: “Que se agarren, en el juego que se agarren, porque sigo para adelante y más fuerte que nunca, porque ellos me quieren bajar y no van a poder”. Hasta allí venía todo “bien”. Pero en cuanto Giovanni salió de la casa, Chiara perdió la compostura y en un arrebato de ira y descontrol Chiara rompió los cigarrillos que había obtenido durante la misma dinámica, evitando compartirlos con Luz y el resto de sus compañeros de la casa. “Yo ahora juego a todo trapo”, continuó comunicando la actriz.

Luz le aclaró a Chiara y también a Ulises Apóstolo que no le tiene miedo y pidió que no la entrometa a ella en problemas tras la decisión de su novio. A eso se sumó un comentario de El Pestañas tildó de “desubicada” a la reacción de Mancuso y ella le pidió que no hable de ella ni de su juego.

Con la casa en modo olla a presión, más que nunca, no te pierdas cómo sigue todo en la gala de este martes de Gran Hermano en Canal 9 Televida.