El regreso del muro a MasterChef Celebrity dejó una de las duplas más explosivas y caóticas de la temporada. Unidas por el beneficio de Elizabeth “La Negra” Vernaci, Edith Hermida y Rocío Robles debieron preparar un crumble de manzana sin poder verse y terminaron exponiendo todos sus cortocircuitos al momento de la degustación frente a Wanda Nara, Damián Betular y Germán Martitegui.

Cocinar divididas por un muro y con la obligación de entregar platos idénticos resultó un desafío cuesta arriba para Edith Hermida y Rocío Robles en MasterChef Celebrity. A la hora de presentar su crumble de manzana con crema y nueces caramelizadas, la falta de sintonía entre ambas quedó en evidencia ante todo el estudio. Así se vivió la jornada de este miércoles en MasterChef en El 9 Televida.

Pases de factura al aire y la risa de Germán Martitegui

En la previa de la evaluación, Edith intentó bautizar al equipo como “oídos de pastelera”, pero Rocío la frenó en seco para rebautizarlas con ironía: “Adán y sorda, en vez de Adán y Eva”. Al notar un perfil inusualmente callado en la periodista, Wanda Nara deslizó que estuvo demasiado sumisa durante toda la prueba: “No era ella hoy”.

Lejos de calmar las aguas, Robles enumeró las dificultades de trabajar con su compañera y reveló que no quería pesar los ingredientes, lo que llevó a la conductora a recordarles que funcionaban como equipo. “Sin embargo, llegamos a buen puerto”, reculó rápido Rocío, provocando la carcajada de Germán Martitegui: “Se dio vuelta en el aire”. Cuando el chef consultó cuál había sido el principal obstáculo, la modelo apuntó al “oído de Edith”, mientras que Hermida se defendió asegurando: “Intenté hacer lo mejor, quizás ella objetaba demasiado las cosas que yo decía; hubiese preferido que fuera al revés, yo no tengo ningún problema en acatar órdenes, aunque parezca tan cocorita”.

El pedido del delantal gris y una promesa de “venganza”

La tensión creció cuando Damián Betular comenzó a probar el crumble de Edith y deslizó algunas observaciones técnicas. Resignada, la participante lanzó sin filtro: “Ya está, dame el delantal gris, ¿qué querés que te diga?”. Entre risas nerviosas, Rocío acotó: “Justo las dos peores no podíamos cocinar juntas”, aunque Martitegui corrigió con humor aclarando que son “las dos más problemáticas, no sé si las peores”.

Para cerrar el momento, Wanda destacó la jugada estratégica de La Negra Vernaci al juntarlas —“claramente no están para ser socias”— y le preguntó a Rocío qué haría si ganaba una medalla de beneficio. La respuesta fue tajante y dejó la puerta abierta a futuros cruces: “Primero me tengo que vengar de Edith, lamentablemente, ni olvido ni perdón”.

Seguí todas las galas, los cruces más picantes y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.