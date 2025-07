Chispazo entre Ömer y Kumru, ¿nace una nueva pareja en Pasión Prohibida?

¿Kumru y Ömer? Impensado. Al menos hasta los últimos acontecimientos no había chance, pero como en la novela de las siestas de El 9 Televida todo puede pasar.

Algo absolutamente impensado encuentra la forma de materializarse en Pasión Prohibida, la novela turca de las siestas de El 9 Televida. Hasta el momento quienes siguen las desventuras de Yildiz fueron testigos del engaño que sufrió a manos de su marido y cómo la rubia comenzó a aplicar su venganza. Hasta allí, todo dentro de lo esperable, pero lo que se viene te dejará sorprendida, y podríamos decir que algo te empezamos a adelantar ayer.

La cosa está así, Yildiz descubrió la infidelidad de Çağatay y Kumru, pero en lugar de actuar impulsivamente diseñó un plan de venganza que está llevando a cabo al pie de la letra y con todo el detalle del mundo. Eso por un lado. Por el otro, tenemos a Feyza, la ex de Çağatay que, si bien supuestamente sólo se arrimó al empresario por una necesidad profesional y económica, ahora parece que empieza a darse cuenta de que nunca dejó de sentir algo por él. Así que decide cortar con Ömer poniendo de excusa a su hijo Atlas.

En este contexto de verdades que salen a la luz es que te traemos este anticipo de Yasak Elma que verás la semana próxima en la pantalla de El 9 Televida.

Después de que Feyza rompiese su relación con Ömer por “falta de tiempo”, el joven decide rehacer su viday ha conocido a una nueva chica, que no es otra que Kumru, sí así como leés.

Cuando Ömer llega al restaurante, el joven se queda paralizado al ver a la modelo, y las chispas entre ellos no han tardado en saltar: “No me he olvidado lo maleducada que fuiste en mi local” le dice Ömer con tranquilidad.

La amiga de esta no comprendía nada de lo que ocurría, y no ha tardado en molestarse: “¿Alguien me puede explicar lo que pasa?”, mientras que a Ömer le faltó tiempo para recordar el estrepitoso incidente sucedido en su restaurante la pasada noche.

A pesar de todo, ninguno de los dos jóvenes parece estar muy molesto con la presencia del otro. ¿Surgirá algo más entre Ömer y Kumru? Para saberlo, no te pierdas los episodios de Pasión Prohibida que se vienen la semana que viene en Canal 9 Televida.