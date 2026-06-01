Chiche Gelblung rompió el silencio desde su internación: cómo evoluciona su salud

El histórico periodista reapareció a través de una videollamada desde el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internado en terapia intensiva. A pesar de la preocupación de su entorno, el conductor se mostró fiel a su estilo y esquivó hablar de su cuadro médico.

El estado de salud de Chiche Gelblung volvió a encender las alarmas en el periodismo argentino tras confirmarse su sorpresiva internación de urgencia. En las últimas horas, el querido conductor llevó tranquilidad a sus colegas y seguidores al mantener un contacto directo con el programa de espectáculos Infama. La emotiva transmisión permitió ver las primeras imágenes del comunicador desde su lugar de aislamiento.

La reaparición pública se concretó mediante una videollamada que el periodista Pablo Layus entabló con el conductor, quien se encuentra acompañado de forma permanente por su esposa, Cristina. Durante la emisión, la conductora Marcela Tauro intentó indagar sobre su evolución clínica. Sin embargo, fiel a su inconfundible impronta periodística, Chiche prefirió ignorar las preguntas sobre su salud para dar su fuerte opinión sobre el femicidio de Agostina Vega, el caso policial que conmociona a la provincia de Córdoba.

Los motivos detrás de su ingreso a terapia intensiva

La actual complicación médica del icónico presentador de televisión es el resultado de una preocupante acumulación de episodios de estrés y desatención profesional. Según detallaron especialistas del sector, Chiche Gelblung venía de sufrir una descompensación previa que derivó en la colocación de dos dispositivos endovasculares (stents). Pese a que los profesionales le habían ordenado reposo estricto en su hogar, el periodista decidió subestimar el cuadro y continuó cumpliendo con sus extenuantes rutinas en la radio y la televisión.

A este delicado panorama se le sumó un grave accidente doméstico ocurrido hace quince días en el interior de su vivienda. El conductor sufrió una fuerte caída que le provocó una profunda herida con cicatriz cerca de su ojo izquierdo. Al no detener su marcha laboral tras el golpe, el comunicador padeció una nueva descompensación generalizada que obligó a su inmediata internación en la unidad de terapia intensiva del prestigioso nosocomio.

El parte médico actual y los pasos a seguir

Por el momento, el equipo de profesionales del Sanatorio Mater Dei evalúa detalladamente los factores que desencadenaron este último desmayo y el impacto real del traumatismo facial. Aunque permanece en una sala de cuidados críticos, las fuentes familiares confirmaron que el paciente se encuentra totalmente lúcido, consciente y en contacto intermitente con sus dispositivos móviles. Sus seres queridos insisten en la necesidad de que el histórico referente de los medios modere su ritmo de vida una vez que reciba el alta.

La noticia generó una enorme cadena de oración y múltiples mensajes de apoyo por parte de destacadas figuras del ambiente artístico nacional. Los médicos mantendrán al conductor bajo observación estricta durante los próximos días para estabilizar sus parámetros cardíacos y neurológicos antes de autorizar su traslado a una sala común. Todas las novedades sobre la evolución de este querido personaje y los nuevos partes oficiales se seguirán compartiendo minuto a minuto por la señal de El 9 Televida.