¿Chau Gran Hermano?: Santiago del Moro estaría al frente de otro importante formato antes del regreso de Gran Hermano

El futuro televisivo de Santiago del Moro encendió todas las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras el cierre de la Generación Dorada de Gran Hermano, el conductor estrella insinuó la llegada de un nuevo proyecto en las pantallas de Telefe antes de una eventual vuelta del reality.

Consagrado como la cara principal del entretenimiento de Telefe en las últimas temporadas, Santiago del Moro se encuentra en el centro de los rumores sobre la reestructuración de la grilla del canal. La finalización de la última edición de Gran Hermano abrió la puerta a nuevos formatos para el animador.

Fue el propio del Moro quien anticipó novedades al aire al declarar: “Estoy por hacer algo muy lindo si Dios quiere, más adelante vuelvo con GH, pero voy a hacer algo antes en Telefe. No puedo contar mucho”.

¿Got Talent en camino y Gran Hermano al congelador?

A partir de las declaraciones del conductor, el periodista Pepe Ochoa reveló en el canal de streaming Bondi Live cuál sería la apuesta del canal para Del Moro durante los próximos meses:

El nuevo formato: “Es Got Talent lo que va a hacer Del Moro previo a Gran Hermano” , aseguró Ochoa, analizando la estrategia de la señal para cuidar la imagen de su figura central sin desgastar la marca del reality de convivencia.

Mucha espera para el regreso: Por su parte, Santiago Riva Roy aportó datos sobre el futuro de la famosa casa y sorprendió con una fecha lejana: “A mí me dijeron que, salvo que pasen algunas cosas, GH vuelve recién en 2028, no el año que viene” .

¿Vuelve una cara histórica?: Riva Roy sumó un dato picante al sugerir la reaparición de un viejo conocido del formato: “A Mariano Peluffo le dieron la orden de que en las notas deje boyando la posibilidad de que vuelva él a la conducción”.

La postura de Del Moro ante las ofertas y el rumor de América TV

Meses atrás, los trascendidos también vincularon al conductor con un posible regreso a la pantalla de América TV para liderar una nueva etapa de Intratables.

Sin embargo, el propio Santiago desmintió los rumores desde su espacio radial, aclarando que si bien guarda un profundo cariño por su exseñal y le gratifica recibir propuestas, su vínculo laboral actual se mantiene firme en Telefe: “Yo siento América como mi casa, pero Gran Hermano va a seguir y yo voy a seguir con GH”, remarcó para tranquilidad de sus seguidores.