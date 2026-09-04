¿Chau a la panelista estrella? Laura Ubfal puso en duda su continuidad en Gran Hermano tras un tenso cruce al aire

Tras protagonizar una fuerte discusión al aire con Santiago del Moro, Eliana Guercio y Eugenia Ruiz, la histórica analista encendió las alarmas sobre su presencia en las últimas semanas del certamen. Desde su programa de streaming, les preguntó a los oyentes si debía dar un paso al costado y apuntó sin filtro contra sus compañeras de debate.

La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada no solo se vive con máxima intensidad dentro de la casa, sino también en el piso del debate. En las últimas horas, Laura Ubfal puso en duda su continuidad como panelista del reality tras protagonizar un nuevo e incómodo cruce en vivo con el conductor Santiago del Moro y sus compañeras de panel, Eliana Guercio y Eugenia Ruiz.

Durante la emisión de su programa La Linterna, la periodista rompió el silencio sobre lo sucedido y abrió una consulta directa hacia sus seguidores para definir si sigue hasta el final del ciclo: “A los que vieron la gala y vieron lo que pasó puntualmente con mi persona: ¿Ustedes opinan que tengo que seguir o que me tengo que ir del panel? Es un mes nuevo, el programa se prolongó y el 15 es la celebración de la ganadora. ¿Tiene sentido seguir en ese panel?”, lanzó al aire visiblemente molesta.

Duros ataques a Guercio y Ruiz: “Son muy limitadas”

Lejos de bajar la espuma, la especialista en espectáculos arremetió de manera directa contra sus colegas de estrado, asegurando que el clima detrás de cámaras es todavía más hostil: “Eugenia Ruiz lo único que sabe es bardear y hablar pavadas. Y por el lado de Eliana Guercio también, se terminó su carrera y está de panelista. Son gente muy limitada”, disparó.

Asimismo, la periodista remarcó la incomodidad que le genera el trato cotidiano en la producción de Telefe, tildando a ambas de “muy desagradables” fuera del alcance de los micrófonos.

Un desgaste que viene sumando capítulos

No es la primera vez en el transcurso de esta temporada que la analista manifiesta su descontento. Semanas atrás, tras recibir una carta documento promovida desde el entorno de una jugadora y enfrentar cuestionamientos de exconcursantes como La Tora, Ubfal ya había advertido que le estaba “costando mucho seguir adelante” y que la producción estaba al tanto de su malestar.

A pocos días de la gran final del 15 de septiembre, el futuro de la periodista dentro del panel de especialistas permanece en suspenso.