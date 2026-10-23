“Charly por Charly. Say No More”: el mito viviente del rock nacional celebra 75 años y prepara su serie documental

En el día que celebra sus 75 años de vida, el ícono máximo e indiscutido del rock argentino, Charly García, sorprendió a sus fanáticos con un anuncio histórico que sacudió al mundo del entretenimiento. La plataforma Netflix confirmó oficialmente la producción de un documental que repasará la vertiginosa vida y la genialidad musical del artista.

Este viernes 23 de octubre, las calles de Buenos Aires y las redes sociales de todo el país se tiñeron de fiesta para celebrar el cumpleaños número 75 de Charly García. Sin embargo, el mejor regalo para sus millones de seguidores lo entregó el propio artista: Netflix confirmó el inicio de producción de un documental que retratará el impacto cultural y la huella imborrable de su vasta trayectoria.

A través de un escueto pero potente mensaje de voz enviado a la prensa, el creador de himnos intergeneracionales sintetizó la esencia del proyecto con su sello inconfundible: “Esta vez, Charly por Charly. Say No More”, sentenció el músico para definir lo que será un viaje íntimo por su historia.

Un equipo cinematográfico de primer nivel para una leyenda viva

La dirección del proyecto quedó en manos de Alejandro Hartmann (reconocido por sus trabajos en Yiya Murano: Muerte a la hora del té y Nahir, el secreto de un crimen), mientras que la producción ejecutiva estará a cargo de Haddock Films, la destacada productora liderada por Vanessa Ragone (responsable de la oscarizada El secreto de sus ojos).

Un desafío fascinante: “Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza. Contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad” , expresó entusiasmado el director Hartmann.

Orgullo nacional: Por su parte, la productora Vanessa Ragone remarcó la enorme responsabilidad de retratar a la figura más icónica de la música argentina, asegurando que sus canciones han sido la banda sonora de la vida de varias generaciones.

De Sui Generis a la vanguardia: 75 años de una antena cultural

El anuncio del documental coincide con un emotivo repaso por su inigualable legado artístico. Desde la irrupción juvenil con Sui Generis en 1968 junto a Nito Mestre —dejando clásicos inoxidables como “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras”—, hasta la complejidad sinfónica de La Máquina de Hacer Pájaros y la aplanadora de Serú Girán en plena dictadura militar junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Su posterior consagración como solista a partir de 1982 transformó para siempre la música en español con discos bisagra de la talla de Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar. Tras su icónica e impredecible era Say No More, sus caídas y resurrecciones, y su reciente y aclamado regreso discográfico con La lógica del escorpión, Charly García demuestra que su antena creativa sigue tan encendida como el primer día.