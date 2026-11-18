El fenómeno musical surgido de Popstars 2026 sigue sumando hitos antes de su esperado debut en vivo. Chapeaux, el quinteto femenino integrado por Juana, Maga, Kala, Mía y Adol, visitará las cocinas de MasterChef Celebrity, enterate cuándo.

El crecimiento de Chapeaux desde su consagración en Popstars no se detiene. Mientras su primer sencillo, “Me Provoca”, continúa escalando en los rankings musicales y se acerca al millón de reproducciones en YouTube, la banda ya tiene todo listo para dar a conocer su próximo paso artístico en un escenario televisivo de máxima audiencia.

Cuándo será la presentación en MasterChef Celebrity y el camino al Movistar Arena

El lanzamiento oficial de “Aguacero” tendrá lugar en MasterChef Celebrity este lunes 23 de noviembre a partir de las 22:15, en una emisión especial donde las cinco artistas compartirán estudio con Wanda Nara, el jurado y los participantes del certamen.

Este estreno funciona además como la gran antesala de su primer show multitudinario: el quinteto debutará en el Movistar Arena el próximo 21 de enero de 2027. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial del estadio con todos los medios de pago y el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.

Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, las ganadoras de Popstars 2026

El grupo que conquista al público joven está conformado por cinco voces con historias propias que brillaron durante todo el reality:

Juana Distefano (19 años): fanática de Violetta desde chica, a los 12 años cumplió el sueño de cantar y grabar un video con su ukelele junto a Tini. “Nací para poder transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado porque quiero esto para toda mi vida”, aseguró.

Mía Piñeiro (18 años): nacida en Buenos Aires, encuentra en la música su principal refugio emocional: “Siento que la música es mi mejor amiga, realmente. Atravesé muchos problemas en mi vida que me hicieron perderme a mí misma y creo que ella fue la única que me encontraba”.

Magalí Altamirano (19 años): heredó la pasión artística en las reuniones familiares: “Siento que la música siempre estuvo en mi familia, durante cada fiesta, y creo que desde ahí me nacieron las ganas de ser la que se para arriba de la mesa y hace un show para todos”.

María Adolfina Pérez (19 años): oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, afirma que canta desde que tiene memoria: “Mi sueño y plan A siempre fue ser cantante. Popstars me dio la seguridad y fortaleza para enfrentar ese sueño”.

Kala Bidner (21 años): hija de la recordada actriz de los años 90 Guadalupe Martínez Uría, vive este presente con entusiasmo: “Para mí, estar acá en Popstars y haber llegado a esta instancia es una locura y estoy muy feliz y agradecida”.

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