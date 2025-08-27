“¡Chanfle!”: ¿Qué pasó con La Chilindrina que la tuvieron que internar unas horas?

Una amiga de la actriz que se hizo mundialmente conocida por darle vida a La Chilindrina, contó que tuvieron que ingresar a María Antonieta de las Nieves a una clínica. “Ya está en casa recuperándose pero fue un gran susto”, detalló la mujer.

María Antonieta de las Nieves alcanzó la fama mundial gracias a su personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8, programa que El 9 Televida aún emite en sus tardes. La actriz fue internada luego de sufrir un episodio neurológico que la desestabilizó, noticia que impactó a grandes y chicos que la siguen desde siempre.

La información fue difundida por una amiga de la actriz en las últimas horas y generó una gran preocupación entre sus seguidores que, enseguida, exigieron más explicaciones acerca de qué le pasó y cómo está María Antonieta.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, sostuvo la fuente ante la prensa mexicana.

Esta polémica versión obligó a la hija de la querida actriz a hablar sobre el verdadero estado de su madre, quien actualmente descansa en su hogar. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, sostuvo Verónica Fernández. De las Nieves tiene 78 años y hace poco fue vista enSin querer queriendo, la serie de Chespirito donde hizo una participación especial.

No obstante, la aclaración de su hija, la actriz subió un video a su cuenta de Instagram donde aclaró lo sucedido y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en sus redes.

En el video, la actriz también dijo: “¿Qué tal, amigos? Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer”.

Y sumó: “En fin, lo estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como lo estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”.

En el video se la ve sentada tranquila y sonriente dibujando sobre una mesa. Al lado del dibujo hay un reloj que da la fecha de ayer, martes 26 de agosto.