“Chabón, en serio?”: J Balvin llenó de elogios a Valentina Ferrer tras la ruptura y el fandom ardió en críticas

J Balvin sorprendió en sus redes sociales con una emotiva y romántica dedicatoria por el cumpleaños de la madre de su hijo Río. Aunque el artista colombiano buscó dedicarle cálidas palabras a su expareja, la publicación no cayó bien entre sus seguidores y desató una catarata de reproches y cuestionamientos.

La novela tras la separación de J Balvin y la argentina Valentina Ferrer sumó un capítulo insólito que encendió las redes sociales. Luego de que la ex Miss Universo cordobesa anunciara el quiebre de la pareja “desde el amor y el respeto” tras diez años de relación y un hijo en común, el cantante rompió el silencio con una carta pública de cumpleaños que generó fuerte controversia.

El intérprete urbano utilizó su cuenta oficial de Instagram para rendirle homenaje a la modelo, pero el tono romántico y apasionado del texto desconcertó por completo a los internautas, quienes consideraron inoportuno el gesto a tan poco tiempo del anuncio oficial de la ruptura.

El sentido mensaje de J Balvin que encendió las redes

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, comenzó escribiendo el músico colombiano en un posteo que rápidamente se volvió viral.

Lejos de mantener un perfil bajo, Balvin continuó con elogios dedicados a la maternidad y al vínculo que compartieron durante una década: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”, agregó, deseándole las mejores bendiciones en su día.

Catarata de críticas y reproches de sus seguidores

Pese a las intenciones de mostrar una excelente relación coparental, la reacción de la comunidad digital fue categórica. Los usuarios de Instagram no tardaron en cuestionar la actitud del cantante, acusándolo de reaccionar demasiado tarde frente a las pistas de crisis que Ferrer venía dejando en las plataformas.

Frases como “Me parece que no da”, “Sábado de recuperar el hogar”, “Papi, ese tren ya se le está yendo, corra” y “J Balvin, te amo, ¿pero chabón, en serio?” inundaron la caja de comentarios, marcando la desaprobación generalizada sobre el sorpresivo posteo.

La historia entre la cordobesa y el reguetonero se inició en 2016 durante el rodaje del videoclip “Bobo”, dando frutos con el nacimiento de Río en 2021. Pese al romántico e inesperado intercambio, la confirmación de la separación sigue firme por parte de la modelo.