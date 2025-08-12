Cerró los ojos en La Voz Argentina y se convirtió en meme: Mirá lo que le pasó al Chaqueño Palavecino

El primer programa de los Knockouts de La Voz Argentina de este lunes dejó hasta memes del Chaqueño Palavecino. Mirá.

Este lunes 11 de agosto comenzaron los Knockouts en La Voz Argentina y además del llanto de Lali y un “robo” que casi termina con la reina del pop argentino y Juliana Gattas arriba del ring, un hecho particular llenó las redes de memes con el Chaqueño Palavecino. Mirá lo que pasó en El 9 Televida.

Todo se dio cuando los participantes del equipo de Soledad Pastorutti; Joaquín Martínez y Milagros Gerez Amud realizaon su performance. En esta nueva instancia del talent show cada uno de los jurados está acompañado por un artista. En el caso de Lali se trata de Zoe Gotusso, a Luck Ra lo secunda Cazzu, a los Miranda, Emmanuel Horvilleur y junto a la Sole se sienta el Chaqueño Palavecino. Y fue, justamente, él quien se convirtió en meme y tendencia.

Es que ambas performances, la de Joaquín con su interpretación de Corazón americano y la de Milagros con Cuando llora mi guitarra, el músico oriundo del Chaco salteño decidió cerrar los ojos. De hecho él mismo hizo referencia a ello cuando terminaron y Nico Occhiato se subió al ring.

“Me puse a escucharlos a los dos con los ojos cerrados”, dijo el músico. A lo que el conductor aseveró, “es verdad con los dos cerraste los ojos”. Y allí el folclorista remató, en tono de broma, que el problema de la decisión final era de la Sole ya que él había disfrutado enormemente de ambos participantes.

De inmediato los memes y las referencias irónicas al respecto coparon las redes y acá te trajimos las más destacadas y ocurrentes.

No te quedés afuera de nada de lo que sucede en el talent show del momento y lo más visto de la televisión. Seguí disfrutando de La Voz Argentina, este martes al término de Amor a Cualquier Precio, en El 9 Televida.