¿Censura en MasterChef Celebrity? Una nueva participante contó un cruce que tuvo con el jurado y no se emitió

El reality de cocina que emite El 9 Televidaa en sus noches surgió una nueva polémica entorno al jurado. Mirá de qué va lo que pasó en MasterChef Celebrity.

El rol de jurado de MasterChef Celebrity conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis siempre, a lo largo de todas sus emisiones, ha sido siempre polémico, desatando amores y desamores, pero en esta edición que todas las noches se ve en El 9 Televida, y particularmente con las mujeres, los comentarios poco felices son los que ganan la partida. ¿Qué pasó y quién dijo? Acá te lo contamos.

Todo se filtró en estos días luego del paso de Julia Clavo por el streaming de una publicación de moda y espectáculos. Primero fueron Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez; ellas ya habían dejado en evidencia su incomodidad, y ahora quien se sumó fue la actriz de Margarita. En una entrevista para el stream de la revista Pronto, la actriz fue sincera y soltó: “No me llevo bien con El Tano (Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho”.

La participante incluso recordó una situación particular con Martitegui: “Un día terminé discutiendo con él. Creo que todavía no salió al aire. Se hablaba sobre el término ‘emplatar’ y yo pensé que era un invento. Lo miré como diciendo: ‘me suena a verso’ y él me respondió: ‘pero existe’. Y yo claramente no estuve de acuerdo”.

Con absoluta sinceridad, Julia Calvo admitió que cada presentación le genera mucha tensión: “Cada vez que camino hacia adelante, pienso: ‘ay, que le guste, que aunque sea algo le guste’”.

Para cerrar, cuando le solicitaron que le dedicara unas palabras al chef, la actriz optó por hacerlo en inglés: “Don’t worry, be happy… Creo que debería relajarse un poco. No digo que sea amargo, porque tiene su costado sensible, pero dale, aflojá un poco y fluí”.

