¿Censura en Cannes? el inesperado reclamo de Leonardo Sbaraglia que se volvió viral

or estas horas, Leonardo Sbaraglia se encuentra en Francia asistiendo al prestigioso Festival de Cine de Cannes 2026, donde desembarcó para presentar dos grandes promesas cinematográficas: Amarga Navidad, dirigida por el aclamado Pedro Almodóvar, y Karma, un largometraje francés que protagoniza junto a la estrella internacional Marion Cotillard. Sin embargo, más allá del éxito de sus proyectos, el actor se convirtió en tendencia por una queja que causó furor y aplausos.

El orgullo y las costumbres argentinas no se negocian, ni siquiera en la alfombra roja más glamorosa del mundo. Por estas horas, Leonardo Sbaraglia se encuentra en Francia asistiendo al prestigioso Festival de Cine de Cannes 2026, donde desembarcó para presentar dos grandes promesas cinematográficas: Amarga Navidad, dirigida por el aclamado Pedro Almodóvar, y Karma, un largometraje francés que protagoniza junto a la estrella internacional Marion Cotillard. Sin embargo, más allá del éxito de sus proyectos, el actor se convirtió en tendencia por una queja que causó furor y aplausos.

Durante la rueda de prensa oficial de la película de Almodóvar, candidata a la codiciada Palma de Oro, Sbaraglia interrumpió el protocolo para lanzar un reclamo bien argentino que desató las risas y la complicidad de todo el auditorio.

“No me dejaron traer el mate”

Todo comenzó cuando su compañera de elenco, la reconocida actriz española Aitana Sánchez-Gijón, relataba ante los periodistas internacionales cómo había sido el método de trabajo y los ensayos previos al rodaje junto al argentino, revelando que las jornadas incluían largas charlas “mate de por medio”.

Aprovechando la mención a la infusión nacional, Leonardo Sbaraglia metió un divertido pero firme bocadillo que rápidamente se viralizó: “No me dejaron traer el mate”, lanzó con un tono entre resignado y gracioso, exponiendo la insólita prohibición de la seguridad del festival.

Inmediatamente, Sánchez-Gijón interrumpió su propio discurso para respaldar al actor: “Él lo quería traer hoy aquí, pero no se lo han dejado traer, no sé por qué”, señaló. Acto seguido, la actriz española aprovechó para ironizar comparando la situación con las consignas políticas permitidas en el evento, señalando la insignia de “Palestina libre” que llevaba en su pecho junto a Pedro Almodóvar: “A nosotros nos dejan traer la chapa y a ti no te dejan traer el mate, no lo entiendo”, remató, provocando una ovación cerrada y aplausos de todos los cronistas presentes.

Un cambio de protocolo que afectó a la costumbre argentina

La restricción llamó poderosamente la atención debido a que Sbaraglia es un habitué de Cannes. En ediciones anteriores, cuando asistió para presentar éxitos descomunales como Relatos salvajes o Dolor y gloria (2019), el actor caminó y brindó entrevistas con el termo y el mate bajo el brazo sin ningún tipo de inconveniente, generando curiosidad entre los fotógrafos extranjeros.

Sin embargo, el endurecimiento de las normativas de la organización parece haberle jugado una mala pasada. El festival modificó drásticamente su reglamento de protocolo y dress code, sumando estrictas exigencias de seguridad y vestimenta que, al parecer, ahora también restringen el ingreso de elementos e infusiones personales a las formales ruedas de prensa. Pese al mal trago organizativo, el actor dejó en claro que las costumbres rioplatenses se defienden en cualquier rincón del planeta.