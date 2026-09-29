Cejas perfectas como las de Antonela Roccuzzo

La empresaria argentina develó cuál es el producto imprescindible en su rutina de maquillaje para lograr un acabado tupido, fijado y con efecto laminado sin perder la frescura.

Las tendencias de belleza contemporáneas han dejado atrás los trazados rígidos y las cejas ultra finas de décadas pasadas para consolidar una estética más orgánica, donde el volumen y la definición sutil son los auténticos protagonistas. En esta línea, Antonela Roccuzzo se ha posicionado como un referente de estilo al defender un maquillaje que realza las facciones sin transformarlas. Recientemente, la empresaria argentina compartió el secreto detrás de su mirada: un gesto simple pero efectivo para lograr cejas peinadas, prolijas y con un acabado laminado perfecto durante todo el día.

El aliado indispensable en la rutina de belleza

A través del lanzamiento de una colaboración exclusiva junto a la prestigiosa firma Anastasia Beverly Hills, Antonela presentó una selección de sus productos infaltables para el rostro. Entre delineadores de labios y brillos de textura sedosa, el elemento estrella de su kit es un gel fijador de cejas en tono marrón.

Este producto responde a una de las búsquedas más codiciadas del beauty look actual: controlar la dirección de los pelos, rellenar pequeños espacios vacíos y aportar una estructura firme, evitando que el diseño se vea pesado o sobrecargado. El tono castaño ofrece un contraste suave que enmarca los ojos con elegancia y elegancia cotidiana.

Pasos para replicar el efecto “laminado” en casa

Conseguir unas cejas tupidas y prolijas al estilo de Antonela no requiere de técnicas complejas ni de dibujar un diseño desde cero, sino de potenciar la forma natural mediante los siguientes pasos:

Acondicionar y peinar: Con la zona limpia, se utiliza el cepillo tipo máscara para peinar los pelos hacia arriba y ligeramente hacia las sienes. Este movimiento vertical genera de inmediato una ilusión visual de mayor grosor y apertura en la mirada. Aplicar el gel con suavidad: Se desliza la varilla fijadora siguiendo la dirección del crecimiento natural. La fórmula en gel permite que las fibras se mantengan en su sitio durante horas sin dejar residuos duros ni sensación pegajosa. Definir la intensidad: Elegir un gel con pigmento marrón —adecuado al tono del cabello— aporta el sombreado justo para unificar la densidad del pelo sin necesidad de recurrir a lápices o pomadas de alta cobertura.

La vigencia de la tendencia “clean”

La elección de Antonela confirma la continuidad del brow lamination o efecto laminado en su versión más ponible. Mientras que los tratamientos estéticos permanentes buscan fijar el pelo hacia arriba por semanas, el gel fijador se presenta como la alternativa versátil para adoptar esta tendencia día a día de forma reversible.

Alinear el cuidado personal con la comodidad es el pilar de esta propuesta. Utilizar el maquillaje como una herramienta para destacar los rasgos propios, mantener el orden de la ceja y aportar luz a la mirada demuestra que la verdadera sofisticación reside, casi siempre, en la simplicidad.