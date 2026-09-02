Causa Silvina Luna: los demoledores resultados de la Junta Médica que acorralan a Aníbal Lotocki

Novedades de impacto en el plano judicial alrededor de la muerte de la modelo. Las conclusiones de los peritos oficiales establecieron un nexo directo entre los procedimientos estéticos practicados por el médico y el trágico desenlace de la modelo, mientras avanza la producción del documental sobre su vida.

A tres años del fallecimiento de Silvina Luna, ocurrido en agosto de 2023 tras una extensa internación en el Hospital Italiano, la causa penal contra el cirujano Aníbal Lotocki sumó un capítulo técnico decisivo. En las últimas horas se conocieron las conclusiones finales de la Junta Médica integrada por ocho especialistas, cuyos resultados complican severamente la situación procesal del médico.

Las pericias determinaron de manera concluyente que la falla renal severa y el posterior deceso de la actriz estuvieron directamente vinculados a las intervenciones estéticas a las que fue sometida.

“Se podría haber actuado a tiempo”

El médico legista Jorge Dri dio detalles sobre el informe de los peritos que será remitido al fiscal de la causa y evaluó las fallas de seguimiento clínico por parte de Lotocki: “El cuadro fue muy grave de entrada. Se podría haber hecho algo para que la proyección lesional hacia el riñón hubiese sido menor. Un seguimiento clínico a tiempo hubiese mitigado la mala calidad de vida que tuvo Silvina en sus últimos años”, declaró el profesional sobre las irregularidades médicas detectadas.

Aunque Dri aclaró que el término “mala praxis” lo determinará el juicio oral en marcha, las conclusiones abren la puerta a una recalificación de las imputaciones contra el cirujano, quien permanece en la mira de la Justicia por múltiples denuncias.

El documental sobre su batalla

A la par de las novedades judiciales, la plataforma Netflix presentó el primer adelanto de “Perfecta: la voz de Silvina Luna”, una película documental producida por Pampa Films que verá la luz en los próximos meses.

El proyecto reconstruirá la batalla médica, judicial y cultural de la actriz contra los mandatos sociales de belleza. Su hermano, Ezequiel Luna, acompañó el proceso reuniendo los videos que la propia Silvina grabó antes de morir para visibilizar su caso y evitar que se repita con otras víctimas.