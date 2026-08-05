Cauã Reymond rompió el silencio en Cortá por Lozano tras el reestreno de Avenida Brasil en El 9 Televida: “Fue el mayor suceso de mi carrera”

A 13 años del fenómeno que paralizó al país, el actor brasilero pasó por las tardes de El 9 Televida y repasó las anécdotas con el público, el detrás de escena de grabar con “Carminha” y el impacto emocional que le dejó el éxito masivo.

El regreso de Avenida Brasil a la pantalla de El 9 Televida volvió a encender la pasión por uno de los mayores hitos de la televisión latinoamericana. En el marco de este esperado reestreno, Cauã Reymond (Jorgito) brindó un mano a mano imperdible con Vero Lozano en Cortá por Lozano, donde combinó humor, anécdotas insólitas sobre su relación con los fans y una sincera reflexión sobre el costo emocional de la fama.

A 13 años de la emisión original, la vigencia del cariño de la gente sigue sorprendiendo al propio actor. “Me gusta mucho cuando estoy viajando por el mundo y los argentinos vienen a hablar conmigo. Es como un placer, fue el mayor suceso de mi carrera en términos de popularidad”, expresó Cauã entre risas al inicio de la charla.

Al ser consultado sobre las situaciones más insólitas que vivió con sus seguidores a lo largo de los años, el galán brasilero no dudó en revelar los detalles de la interacción en sus redes y los extremos a los que llegaron algunos fanáticos: “En las redes sociales me mandan desnudos, gente desnuda. Pero la cosa más loca fue un fan que estaba escondido abajo de mi auto. Me tomé un susto, estaba re cagado”, confesó divertido, antes de aclarar que siempre mantiene la mejor predisposición: “Igual me gusta el cariño, me saco la foto, hago lo que quieren, soy fácil”.

Trabajar con Carminha y el vacío tras el éxito

Uno de los puntos más esperados de la entrevista fue el recuerdo del trabajo en el set de grabación, en especial junto a Adriana Esteves, la icónica villana de la historia. “Tengo una admiración muy grande por Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella… Grabar con Adriana era una locura porque Carminha es como una entidad, no es solo una actriz. Era muy, muy intensa”, recordó.

Sin embargo, el costado más profundo de la charla llegó cuando Cauã se abrió sobre el impacto que tuvo tanta exposición mediática en su vida personal, viniendo de un origen humilde:

“Después de tanto éxito… yo vengo de una familia muy pobre, ¿comprendés? Después de Avenida Brasil tenía mucho más de lo que siempre pensé o soñé. Y tuve un poco de una pequeña depresión, porque es como el vacío que siente un atleta olímpico después de la Olimpíada”, reflexionó el actor.

Ante la atenta escucha de Vero Lozano, quien destacó la importancia de visibilizar la salud mental, el artista explicó cómo logró canalizar ese momento para seguir adelante: “Es bueno hablarlo porque mucha gente tiene un problema profundo. Lo mío fue algo simple, pero tuve que parar para pensar. El deporte, el trabajo, la familia, los amigos, la naturaleza y el mar me ayudaron mucho a mantenerme firme”.

De esta manera, a través de la pantalla de El 9 Televida, Cauã Reymond volvió a conectar con el público argentino reafirmando no solo su estatus de estrella internacional, sino también su enorme calidez y cercanía.