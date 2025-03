Cata Gorostidi regresó a “Gran Hermano” muy delgada, ¿qué enfermedad tiene?

La médica pediatra volvió al reality de Canal 9 Televida con síntomas de fuertes problemas alimenticios, tema que saltó a las redes de inmediato pero con comentarios muy despectivos. Por qué es importante no hablar del cuerpo de los otros.

La médica pediatra, Catalina Gorostidi, regresó a “Gran Hermano” este jueves a la noche. Luego de la salida de Furia se habilitó un lugar que rápidamente fue ocupado por la rosarina en el reality de Canal 9 Televida. Sin embargo, lo que más llamó la atención y desató una ola de comentarios en redes fue el aspecto físico de la chica. Con una extrema delgadez encendió alarmas que con el correr de las horas, y sus actitudes durante las comidas llevaron a muchos usuarios de redes a criticarla. Acá te contamos qué enfermedad tiene la médica y que ella ya ha explicado que padece con anterioridad, buscando que los comentarios negativos cesen.

La exparticipante de “Gran Hermano” edición 2023 tiene un segundo regreso a la casa más famosa debido a que ella ya había vuelto en el repechaje de su edición. Pero esta vez es distinto. No es su grupo, no conoce a nadie y además, su cuerpo no es el mismo. Y sobre todo esto último es lo que más llamó la atención de todos los usuarios de X.

Según explicó Santiago Del Moro, la producción entendía que ella aún tenía una historia que contar dentro de la casa y por eso fue la elegida para volver.

Ella ya explicó anteriormente que padece de rabdomiólisis. Fue en una entrevista en el streaming deAll Access porDGO, allí reveló que fue diagnosticada con esta enfermedad hace bastante.

“A los 17 años me empezó a pasar. Un día me pesé y pesaba más de lo que pesaba al principio, entonces empecé a bajar, bajar, bajar”, detalló. “Tiene altos y bajos. Por ahí estás muy mal y por ahí estás muy bien. Es como que te sacás una foto y tenés 100 comentarios de ‘flaca’, ‘anoréxica’, ‘asquerosa’, ‘inmunda’, y qué se yo, y cien comentarios de ‘qué hermosa’, ‘pasá la dieta por favor’”, aseguró.

Luego, recordó lo que le pasó tan solo un año después: “Llegué a que casi me pongan una sonda nasogástrica para poder comer, porque no podía comer sola. No llegué a eso, por suerte. Obviamente que estoy con psicólogos, porque no es que la enfermedad se cura así nomás. Tenés que estar acompañado”.

La médica pediatra ingresó a la casa con las luces apagadas y los jugadores “congelados” en el ventanal mirando al jardín. “Que se caigan las caretas”, expresó la santafesina.

No te pierdas la gala de este viernes en Canal 9 Televida al témino de la novela turca de las noches “Yali Çapkini”, y la gala del próximo domingo con todo el contenido que Catalina ya está generando para que se tome consciencia sobre las enfermedades y sobre la importancia de nunca juzgar a nadie por su aspecto físico, porque detrás puede haber un enorme padecimiento como el que esta médica tiene.