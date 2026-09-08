¿Casualidad?: Shakira rompió el récord mundial con el video a donde aparece Messi

La artista colombiana volvió a escribir una página dorada en la historia de la música internacional. “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa del Mundo 2026 que interpretó junto a Burna Boy, se convirtió en el primer videoclip lanzado este año en alcanzar el billón de visitas en YouTube, sumado a un histórico primer puesto en los rankings de Billboard.

El idilio entre Shakira y las Copas del Mundo sumó un nuevo capítulo de alcance global. Tras convertirse en el himno indiscutido del torneo internacional disputado a mediados de año, la canción “Dai Dai”, grabada en colaboración con el músico nigeriano Burna Boy, volvió a marcar un hito absoluto en la industria discográfica.

En las últimas horas, la pieza audiovisual se convirtió en el primer videoclip estrenado en 2026 en superar la barrera de los mil millones de reproducciones en YouTube. La noticia fue celebrada de inmediato por la propia artista en sus plataformas digitales: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, expresó conmovida la cantante colombiana al conocerse las cifras finales de la plataforma.

Líder absoluto en las listas de Billboard

El impacto del tema lanzado en mayo no se limitó al terreno audiovisual de la plataforma de Google. De forma simultánea, “Dai Dai” trepó hasta la primera colocación del ranking Rhythmic Airplay de Billboard, el listado que mide la rotación musical en las emisoras de radio de Estados Unidos.

El logro adquiere un valor histórico en la trayectoria de la barranquillera: representa su primer número uno en dicha lista tras 12 apariciones, superando la marca obtenida hace dos décadas con “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean, que había alcanzado la quinta posición en 2006.

La reina de las canciones del Mundial

Presentado en vivo tanto en la ceremonia inaugural como en el partido decisivo del certamen deportivo, “Dai Dai” consolida a Shakira como una figura emblemática de la música vinculada al fútbol, sumándose a la trascendencia global obtenida en ediciones pasadas con “Waka Waka” (Sudáfrica 2010) y “La La La” (Brasil 2014).