Caso Pity Álvarez: fijaron fecha para el juicio por homicidio y le prohibieron salir del país

El ex líder de Viejas Locas deberá enfrentar un juicio oral a partir del próximo 10 de agosto, acusado del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Tras años de idas y vueltas judiciales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 decidió reanudar el proceso contra Cristian “Pity” Álvarez. El exlíder de Viejas Locas deberá enfrentar un juicio oral a partir del próximo 10 de agosto, acusado del asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Un estado de salud “estabilizado”

La justicia porteña determinó que las facultades mentales del músico se encuentran lo suficientemente estabilizadas como para comprender el alcance del proceso penal. Según el dictamen, Álvarez dispone de la “reserva cognitiva” necesaria para afrontar el debate, a pesar de los argumentos de su defensa que cuestionaban su desempeño durante las audiencias.

El fiscal Sandro Abraldes fue una pieza clave para esta reapertura, resaltando que la actividad reciente del músico —incluyendo un recital en Córdoba en diciembre de 2025 y un concierto programado en Rosario para este sábado 9 de mayo— demuestra que está en condiciones de afrontar sus responsabilidades legales.

Las claves del proceso

El debate se desarrollará a lo largo de once audiencias entre agosto y septiembre de 2026. Hasta entonces, el tribunal ha impuesto medidas estrictas:

Prohibición de salida del país.

Restricción de movimiento: No podrá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización previa.

Doble imputación: Además del homicidio agravado de 2018, Álvarez está acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en 2016.

Un largo camino judicial

El proceso contra el músico se había suspendido por primera vez en 2021 y nuevamente en 2023 debido a su deterioro psicofísico. Sin embargo, los peritajes del Cuerpo Médico Forense realizados este año fueron determinantes para reanudar el trámite.

Este juicio promete ser uno de los eventos judiciales más seguidos del año, marcando el destino de una de las figuras más polémicas y talentosas del rock argentino.