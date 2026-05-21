Carrera contra el tiempo en Bahar: el impactante caso de la mujer enterrada viva en cemento

Una verdadera carrera contra el tiempo y una situación que rozará lo inverosímil mantendrá en vilo a los médicos en el capítulo de Bahar que se emitirá esta noche a través de la pantalla de El 9 Televida.

Una verdadera carrera contra el tiempo y una situación que rozará lo inverosímil mantendrán en vilo a los médicos en el capítulo de Bahar que se emitirá esta noche a través de la pantalla de El 9 Televida. En esta oportunidad, el equipo médico no dará crédito a sus ojos al recibir en la sala de urgencias a una paciente atrapada entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente fuera de lo común.

Se tratará de una mujer que deberá ser rescatada de urgencia tras pasar largas horas con gran parte de su cuerpo atrapado en cemento fresco. La impactante escena dejará sin palabras incluso a los profesionales más experimentados del hospital, quienes tendrán que actuar con extrema cautela ante el delicado estado de la víctima.

Una situación al límite: congelada en cemento

El joven médico Doruk será el encargado de detallar la trastienda del impactante ingreso: “Se cayó sobre hormigón líquido y se desmayó”, explicará al resto del equipo. El hecho de que la paciente pierda el conocimiento dentro de la mezcla complicará aún más el panorama, transformando el rescate en un milagro viviente. Dentro de la tragedia, la mujer correrá con la suerte de no hundirse por completo, lo que habría provocado que terminara enterrada viva.

Sin embargo, el escenario no dejará de ser dramático y de extrema gravedad. Con el correr de las horas, los brazos y las piernas de la mujer terminarán solidificándose a causa de la mezcla química, por lo que cualquier intento de movimiento en falso pondrá en riesgo inmediato su vida.

Dos cirujanos enfrentados ante lo imposible

Frente a una complicación de semejante calibre, los cirujanos Timur y Evren tomarán el mando absoluto del caso para liderar el complejo procedimiento. Si bien las constantes vitales de la paciente se mantendrán estables en un principio, los riesgos médicos de la remoción serán enormes debido a las lesiones que el material puede provocar en la piel y los tejidos. Cada minuto contará en esta carrera contrarreloj donde la medicina se enfrentará cara a cara con un desafío sin precedentes.

No te pierdas el capítulo de este jueves al término del noticiero 9 edición central en El 9 Televida.