Carmiña fue expulsada de Gran Hermano tras sus repudiables dichos racistas contra Mavinga

En una noche que quedará marcada en la historia del reality, la producción tomó la decisión más drástica y echó a la participante paraguaya de manera inmediata. Santiago del Moro comunicó la sanción tras el fuerte repudio que generaron sus frases discriminatorias, las cuales se vieron este miércoles por la pantalla de El 9 Televida.

La casa de la Generación Dorada se sacudió este miércoles por la noche en El 9 Televida con una noticia que nadie esperó tan pronto. Tras la viralización de un video donde Carmiña Masi lanzó frases ofensivas sobre el origen africano de Jenny Mavinga, la producción decidió aplicar el reglamento de forma implacable. “A partir de este momento estás… expulsada de mi casa”, sentenció la voz del Big ante el silencio total de los hermanitos, convirtiendo a la periodista en la quinta persona en abandonar el certamen.

El conflicto se originó durante la mañana del miércoles, cuando Carmiña compartió una charla con Danelik Galazan y Emanuel Di Gioia. Al ver a la congoleña bailando en el patio, la paraguaya aseguró que “parecía que recién la habían comprado” y que “acababa de bajarse del barco”. Estas expresiones no solo despertaron la risa de sus acompañantes, sino que provocaron una reacción inmediata de la familia de Mavinga, que publicó un descargo exigiendo que el racismo no fuera tratado como un chiste.

Antes de la gala, Santiago del Moro ya anticipó a través de sus redes que la decisión ya estaba tomada. Al aire, el conductor le comunicó a la jugadora que debía dejar la casa por la puerta giratoria, sin valija y sin despedirse de nadie. El resto de los participantes se quedó en shock, mientras Jenny intentó procesar la situación en medio de un clima de extrema sensibilidad. La salida de Carmiña se sumó así a la lista de bajas de esta edición, que ya tuvo las eliminaciones de Gabriel Lucero y Tomás Riguera.

Con este golpe de autoridad, Gran Hermano marcó un límite definitivo sobre lo que se permitió dentro del juego. La partida de la paraguaya no solo afectó la convivencia, sino que también dejó bajo la lupa a Danelik y Emanuel, quienes fueron señalados por el público como cómplices del momento.

Este jueves, los seguidores de El 9 Televida podrán ver las repercusiones de una expulsión que promete cambiar el clima y las estrategias de todos los que todavía siguen en competencia.