Carísimo: a un jurado de MasterChef Celebrity le llueven críticas por el costo de su pan dulce

Damián Betular quedó en el “centro de la polémica” con el lanzamiento de su nueva colección navideña “El Cascanueces”, una línea premium que ya es furor en su pastelería de Villa Devoto.

A la ausencia, sin aviso, de Damián Betular de MasterChef Celebrity de este martes se sumó la polémica que lo tiene en boca de todos y como tendencia en las redes sociales. Es que el pastelero que hace de jurado en el reality de cocina que se emite en Mendoza por El 9 Televida, lanzó su nueva colección navideña “El Cascanueces”, con precios exorbitantes para la realidad argentina.

El cuestionado pan de Navidad y Fin de Año tiene, nada más ni nada menos, que un valor de 56.000 pesos, precio que generó controversia por lo alto y por el tamaño del postre, que tiene peso de 750 gramos. Es decir, no llega al kilo.

Esta creación se distancia de la versión más tradicional con frutas abrillantadas y apuesta por una receta pensada especialmente para los fanáticos del chocolate. Una de las tendencias que más le gustan a la gente, ya que es un producto que se destaca en su local por la delicada calidad.

Desde la patisserie se justifican explicando que la nueva línea de Pan dulce de Damián está atravesada por una estética que rinde homenaje al clásico ballet El Cascanueces, y ya se encuentra disponible en su local del barrio porteño de Villa Devoto, siendo un producto de edición limitada por disposición del experto en pastelería como así, también, porque lo requiere su estacionalidad.

En las redes comenzaron a apodar al pastelero de MasterChef Celebrity “Chantular”, como apócope de Betular, su apellido y chanta, vocablo rioplantese que hace referencia a quien se refiere a una persona poco confiable, que promete más de lo que cumple, que vende humo o que actúa de manera deshonesta o irresponsable.

