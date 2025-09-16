Carísima: Seyran le mostrará a Ferit lo costoso que le saldrá el desplante que le hizo en Amor a Cualquier Precio

Dejar a Seyran con la respuesta en la boca fue lo peor que Ferit pudo hacer. La chica ya no es más su “Pistacho de Antep” pero parece que él no se enteró. Mirá lo que Seyran le hará al galán de Amor a Cualquier Precio.

Cuando Ferit conoció a Seyran, y pareciera que fue hace mil años, casi en otra vida por todo lo que ha pasado en medio, la chica apenas tenía 19 años y venía de un pueblo que le valió el amoroso apodo de “Pistacho de Antep”. Sin embargo, un hecho puntual que tuvo lugar en el episodio de este lunes en El 9 Televida, le dejará en claro al menor de los Korhan que la chica de la que sigue enamorado, proque hasta un ciego puede ver lo que pasa entre los protagonistas de Amor a Cualquier Precio, ya no es la inocente e influenciable mujer que era. La cara de Diyar, un párrafo aparte.

Seyran ya no tiene 19 años. Ya viajó por el mundo y ya tiene muy en claro que ama a Ferit y está completamente dispuesta a dar batalla por ese amor. El tema es Ferit. ¿Qué quiere, de verdad, el menor de los Korhan? ¿Está dispuesto a jugársela por ese amor o prefiere jugar a lo “seguro” con Diyar?

Con el correr de los minutos esta semana, muchos de estos interrogantes se irán develando, así como el hecho de que Seyran cambió y se lo hará saber a Ferit.

En el episodio de Yalı Çapkını que se vio este lunes en El 9 Televida, Ferit le preguntó a Seyran si ella estaba dispuesta a volver a estar con él, si él, efectivamente, no se casaba con Diyar. Con la voz quebrada entre el miedo y el deseo, la chica le contestó que sí, y aún así, él corrió a cenar con su novia y la familia de la chica.

Quizás en otro contexto y con un personaje más inmaduro, la chica se hubiera quedado llorando en la habitación. Sin embargo, esta nueva y determinada Seyran tomó el celular que su exesposo dejó en la habitación y bajó para hacerle saber a él y sobre todo a Diyar, que lo había dejado olvidado en su dormitorio. La cara de Diyar, un poema. Casi le llega al piso.

Luego de esto, y mientras Halis reconoce a Abidin como su sobrino, un Korhan más, Seyran y Halis acorralarán a Ferit, sin porponérselo demasiado para que el joven finalmente abra su corazón y diga lo que de verdad siente por su “pistacho de Antep”. Pero mientras esto sucede, varias conversaciones y muchos detalles que más adelante tendrán sentido irán viendo el aire.

No te pierdas nada de lo que Amor a Cualquier Precio, y la apasionante historia de amor entre Seyran y Ferit, te traen cada noche a la pantalla de El 9 Televida.