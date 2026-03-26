Caos vehicular en el Acceso Sur: camioneros autoconvocados cortan media calzada en Ruta 7 y 40

Chóferes de camiones realizan una protesta por el constante aumento de precios en los combustibles lo que genera demoras y requiere extrema precaución para quienes circulan por la zona de Luján de Cuyo.

Desde las primeras horas de este jueves, un grupo de chóferes de camiones autoconvocados decidió visibilizar su malestar por los constantes incrementos en el precio del gasoil. La protesta se concentra específicamente en el sector donde convergen la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 40, un punto neurálgico para el transporte de carga y el movimiento particular hacia el sur de la provincia. La modalidad del reclamo consiste en un corte de media calzada que, si bien permite el flujo vehicular, genera importante congestión de tránsito y enlentecimiento de la circulación.

En el lugar se encuentra desplegado un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes mayores. Personal de la Policía de Mendoza, la Policía Vial y efectivos de Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón 64 Luján de Cuyo trabajan de manera conjunta para ordenar el tránsito. Según informaron las autoridades, los camiones con carga continúan circulando sin mayores inconvenientes, aunque el desplazamiento es lento debido a la presencia de los manifestantes sobre el asfalto.

El esquema de la protesta tiene un horario límite establecido para garantizar la seguridad vial durante la caída del sol. Se confirmó que la reducción de media calzada se mantendrá hasta las 19:00, momento en el cual los vehículos pesados serán desplazados hacia la banquina. Esta decisión busca despejar la cinta asfáltica durante la noche para evitar accidentes por falta de visibilidad en una zona de alta velocidad, permitiendo que la transitabilidad sea plena una vez finalizada la jornada laboral.

Desde el Ministerio de Seguridad aconsejan a los conductores circular con máxima precaución y, en lo posible, buscar vías alternativas para evitar las demoras en el acceso. El reclamo de los transportistas se enmarca en un contexto de incertidumbre económica que afecta directamente a los costos logísticos, por lo que no se descarta que las medidas de fuerza se repitan en otros puntos estratégicos de la provincia si no obtienen respuestas satisfactorias por parte de las autoridades nacionales.

Finalmente, se espera que el tránsito se normalice entrada la noche, aunque los manifestantes permanecerán en los márgenes de la ruta en asamblea permanente. Para los televidentes de El 9 Televida, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del estado del tránsito antes de emprender el regreso a casa.