Caos en el Nudo Vial: avanza la caravana en defensa del agua

La caravana en defensa del agua llegó al principal ingreso a la Ciudad de Mendoza. Mientras en la Legislatura se debaten los proyectos mineros.

La caravana en defensa del agua llegó al Nudo Vial, principal ingreso a la Ciudad de Mendoza, lo que generó caos en el tránsito este martes a la mañana. Mientras, en la Legislatura Provincial, el Senado debate los proyectos mineros.

Bajo el lema “El agua de Mendoza no se negocia”, desde distintos puntos de Mendoza este lunes comenzaron a marchar hacia la legislatura provincial los contingentes de personas que este martes conforman la autodenominada Caravana en Defensa del Agua de Mendoza.

El ingreso de la principal columna que reunió a personas que venían del Valle de Uco, desde Uspallata y la zona Este hicieron su ingreso a la capital mendocina este martes 9 de diciembre al rededor de las 10 de la mañana por el Acceso Este y la Costanera, mas conocido como el Nudo Vial, principal puerta de ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Con pancartas, banderas argentinas y bombos, la columna se dirige a la Plaza Independencia a donde se planean reunir para hacer sentir su descontento.

Desde temprano se esperaba un gran movimiento de personas, para lo que el Ministerio de Seguridad dispuso un doble vallado en las cercanías de la Legislatura, la Casa de Gobierno y el Auditorio Bustelo.

Los recorridos de los colectivos que habitualmente circulan por el microcentro de Mendoza también se han visto afectados.