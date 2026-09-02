Camino a la gran final: voto positivo y tensión máxima por una nueva eliminación en Gran Hermano

A solo 12 días de la gran definición de Gran Hermano: Generación Dorada, las seis jugadoras en carrera se enfrentan al voto positivo del público. Las encuestas en redes sociales ya marcan una marcada tendencia sobre quién podría quedar afuera de la competencia esta noche por la pantalla de El 9 Televida.

La cuenta regresiva para la esperada final de Gran Hermano: Generación Dorada entró en su etapa más implacable. Con la fecha de definición fijada para el próximo 14 de septiembre, la casa más famosa del país vive horas de pura estrategia y dramatismo en la pantalla de El 9 Televida.

Tras la reciente y multitudinaria salida de Pincoya, las seis participantes que continúan en competencia —Mariela Prieto, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Gómez Abraham, Luana Fernández, Yanina Zilli y Charlotte Caniggia— se someten a la modalidad de voto positivo, donde el público vota exclusivamente a su favorita para que permanezca en el certamen.

Las encuestas anticipan un resultado sorpresivo

En la antesala de la gala de eliminación de este miércoles 2 de septiembre, las redes sociales se convirtieron en el termómetro indiscutido de la audiencia. Según las mediciones paralelas del usuario GH Trivia, la jugadora que menos votos a favor concentra hasta el momento es Mariela Prieto, posicionándose como la principal candidata a abandonar la casa por no reunir el respaldo suficiente de los fanáticos.

Sin embargo, el escenario muestra marcadas discrepancias según la plataforma digital que se consulte. En los sondeos realizados en X (ex Twitter), Yanina Zilli aparece sorpresivamente relegada en el conteo positivo, pese a ser considerada hasta ahora una de las grandes candidatas al título junto con Solange y Yipio.

El mano a mano por la gran final

En el extremo opuesto de las preferencias, los sondeos ubican a Yipio y a Charlotte Caniggia con un sólido caudal de votos a favor, lo que las perfila como fuertes contendientes para llegar a la instancia decisiva del 14 de septiembre.

La decisión final quedará en manos de la audiencia y se dará a conocer esta noche en vivo por El 9 Televida