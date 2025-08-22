Cambios en La Voz Argentina: Este domingo comienza a escribirse el inicio del fin con los Playoffs

El próximo domingo 24 de agosto en La Voz Argentina se da inicio a una nueva etapa; la de los Playoffs. Nuevas reglas, la participación directa del público en la votación y la llegada de co-coaches reconocidos marcarán el inicio del fin del talent show de El 9 Televida.

La Voz Argentina, el talent show que se adueña del rating de El 9 Televida y de toda la interacción en las redes empieza a escribir el inicio del fin. Este domingo 24 de agosto se dará comienzo a los Playoffs. Con nuevas reglas, más figuras reconocidas de la música como co-coaches y la participación del público a través de las votaciones, inicia una fase clave que definirá quiénes avanzarán hacia la gran final del programa.

A partit de este domingo 24 de agosto a las 22 horas La Voz Argentina dará inicio a esta nueva etapa, donde volverán a presentarse todos los participantes que hayan superado Los Knockouts.

Los Playoffs tienen nuevas reglas y desafíos. En cada programa se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Luego de escucharlos, el coach será el encargado de salvar a cinco de ellos. Mientras que, de los seis participantes que quedan, el público tendrá la posibilidad de salvar a tres, a través de su voto, para que sigan en la competencia.

Además, los coaches recibirán la ayuda de importantes figuras de la música para esta etapa: Juanes estará con Soledad, Tiago PZK con Miranda!, Joaquín Levington con Lali y La K’onga con Luck Ra.

En paralelo, quedan los últimos programas de El Regreso, el spin-off conducido por Sofi Martínez, junto a Karina La Princesita como quinta coach, que le da una nueva oportunidad a los participantes eliminados en las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Knockouts, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. en vivo por Luzu TV y Streams Telefe.

