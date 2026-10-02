Cambios en la grilla de El 9 Televida: por qué se levantó PH, Podemos Hablar y qué pasará con Andy Kusnetzoff

Los fanáticos del tradicional ciclo de entrevistas deberán esperar una semana más para ver a sus famosos favoritos en el punto de encuentro. Este sábado 3 de octubre, se levantará la emisión habitual de PH, Podemos Hablar y Andy Kusnetzoff no saldrá al aire. La decisión responde a un ajuste estratégico en la grilla de programación para darle pantalla de forma exclusiva a la Selección Argentina.

La habitual competencia por el prime time de los sábados por la noche sufrirá una fuerte alteración este fin de semana. Telefe resolvió modificar de manera excepcional su programación habitual y resolvió no emitir una nueva entrega de PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. Por ende, en Mendoza, por la pantalla de El 9 Televida tampoco se emitirá. En su lugar, los colores albicelestes vuelven a copar Mendoza y cada rincón del país. Es que juega La Scaloneta y lo vas a poder ver en vivo.

A diferencia de semanas anteriores, la señal de las tres pelotas decidió no dar a conocer ninguna lista de invitados ni grabar el ciclo, despejando los rumores sobre un levantamiento definitivo del formato que había regresado a la pantalla chica el pasado 8 de agosto tras dos temporadas de ausencia.

El motivo detrás de la suspensión de PH

La razón por la cual Andy Kusnetzoff no estará este sábado 3 de octubre al aire es estrictamente futbolística. Telefe utilizará su horario central para transmitir en vivo el partido amistoso que disputará la Selección Argentina frente a Burkina Faso a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental.

Al contar con los derechos oficiales de transmisión para los tres encuentros amistosos de esta ventana de fecha FIFA, la señal optó por reestructurar su grilla y darle prioridad absoluta a la Scaloneta en el horario estelar de la noche.

Los compromisos de la Selección: Tras el choque de este sábado ante el conjunto africano, el seleccionado nacional volverá a jugar el martes 6 de octubre frente a Benín, partido que también alterará la grilla nocturna del canal.

¿Qué pasa con la competencia y con el futuro del programa?

Desde Telefe remarcaron que la suspensión de PH es una medida puntual y excepcional debido a la cobertura del evento deportivo, por lo que el ciclo regresará el próximo sábado a su horario habitual con una nueva mesa de invitados.