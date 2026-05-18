Cambio de planes: así queda la grilla del martes en El 9 Televida con Bahar y Gran Hermano

Con la casa más famosa del país en pausa por los compromisos televisivos y deportivos de la semana, el canal rearmó su horario central de este martes 19 de mayo con una propuesta imperdible.

El parate obligado de Gran Hermano en las noches de El 9 Televida trajo consigo una reestructuración de la grilla que promete mantener a la audiencia mendocina pegada a la pantalla. Con la casa más famosa del país en pausa por los compromisos televisivos y deportivos de la semana, el canal rearmó su horario central de este martes 19 de mayo con una propuesta imperdible para los amantes del drama turco y los buscadores de primicias.

Súper martes de Bahar: capítulo doble de alto impacto

Tras el final de la Edición Central de Noticiero 9, la noche quedará en manos de Bahar. La exitosa producción turca, que atraviesa sus horas más dramáticas y determinantes, se emitirá en formato de capítulo doble para profundizar en el destino de sus protagonistas.

La audiencia podrá seguir de cerca el desesperante momento de la doctora, quien tras recibir el alta médica al confirmarse que no padece el virus mortal, debió enfrentar la peor noticia: su madre, Gülçiçek, sufrió un infarto agudo y se debate entre la vida y la muerte en el quirófano. Además, la doble entrega permitirá ver las repercusiones de la sorpresiva tregua de Timur, quien decidió bajarse de la pelea por la custodia de Umay y confesarle a su exmujer que perderla fue su mayor error. ¿Cómo reaccionarán Evren y Rengin ante este acercamiento?

El cierre de la noche: Especial de Gran Hermano “Espiando la casa”

Para mitigar la ansiedad de los fanáticos antes del revolucionario repechaje del miércoles, el cierre de la jornada estará dedicado al reality. El 9 Televida pondrá en pantalla un especial de Gran Hermano: Espiando la casa, una emisión exclusiva que contará con información inédita sobre lo que está sucediendo puertas adentro tras la escandalosa salida de Danelik Galazán.

Este envío permitirá ver en tiempo real cómo reaccionó el grupo tras la furiosa despedida de la tucumana y cómo se preparan los participantes actuales ante la inminente llegada de los ocho nuevos integrantes (entre exjugadores, famosos y desconocidos) que ingresarán el miércoles para patear el tablero del juego.

El miércoles, en una noche que promete romper récords de audiencia en la pantalla local, Gran Hermano anunciará quiénes consiguen su segunda oportunidad en el juego.