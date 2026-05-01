Calorías vacías vs nutritivas ¿De que se trata cada una?

En el mundo de la nutrición, contar calorías es solo una parte de la historia. La verdadera clave reside en la calidad de esas unidades de energía.

Para muchas personas, la palabra “caloría” es sinónimo de restricción o de un número que debe ser quemado en el gimnasio. Sin embargo, desde una perspectiva biológica, la caloría es simplemente una unidad de energía. “El problema no es la energía en sí, sino el ‘paquete’ en el que viene envuelta. Aquí es donde surge la división fundamental entre las calorías vacías y las calorías nutritivas, o de alta densidad nutricional”, explica el médico especialista en obesidad Jorge Pujol.

-¿Qué son exactamente las calorías vacías?

“Se denominan ‘vacías’ porque, aunque aportan energía, carecen de nutrientes esenciales. Es decir, son alimentos que suministran una cantidad considerable de combustible para el cuerpo, pero no ofrecen vitaminas, minerales, fibra, proteínas de calidad ni antioxidantes”, destaca Pujol.

El ejemplo más claro es el azúcar refinado y el alcohol. Cuando consumimos un refresco o un snack ultraprocesado, el cuerpo recibe un “chispazo” de energía rápido, pero no obtiene las herramientas necesarias para reparar tejidos, fortalecer el sistema inmunológico o regular las hormonas.

Efecto en el cuerpo: Al no tener fibra ni proteínas que ralenticen su absorción, estas calorías generan picos de insulina. El resultado es una sensación de hambre que regresa al poco tiempo, fatiga y, a largo plazo, una mayor predisposición a la acumulación de grasa corporal.

El poder de las calorías nutritivas

“Por el contrario, las calorías nutritivas provienen de alimentos con alta densidad nutricional. Estos son aquellos que, en una porción moderada, ofrecen una gran cantidad de beneficios. Aquí la caloría no viene sola: viene acompañada de fibra que cuida tu microbiota, de potasio que regula tu presión o de grasas saludables que protegen tu cerebro.

Un puñado de frutos secos puede tener las mismas calorías que un paquete pequeño de galletitas, pero el impacto metabólico es opuesto. Los frutos secos sacian, nutren y mantienen estable el azúcar en sangre; las galletitas provocan inflamación y más antojos”, explicó Pujol.

Cómo darte cuenta: La regla de los ingredientes

No hace falta ser nutricionista para identificar qué estamos llevando a la boca. La forma más sencilla de darnos cuenta es observar el grado de procesamiento del alimento:

-La prueba de la etiqueta: Si un producto tiene más de cinco ingredientes y muchos de ellos tienen nombres que no podés pronunciar, es muy probable que sean calorías vacías.

-La regla de la saciedad: Si podés comer una gran cantidad de algo sin sentirte satisfecho (como papas fritas de bolsa o gomitas), estás ante calorías vacías diseñadas para ser “hiperpalatables” pero no nutritivas.

-El origen: Los alimentos que no necesitan etiqueta (frutas, verduras, legumbres, carnes frescas, huevos) son siempre fuentes de calorías nutritivas.

Tips profesionales para equilibrar tu dieta

Cambiar el enfoque de “cuánto como” a “qué como” requiere pequeños ajustes estratégicos:

Aplicá la regla 80/20: No busques la perfección. Intentá que el 80% de tus calorías provengan de fuentes densas en nutrientes y dejá un 20% para esos gustos que, aunque sean calorías vacías, te brindan placer social o emocional.

No busques la perfección. Intentá que el 80% de tus calorías provengan de fuentes densas en nutrientes y dejá un 20% para esos gustos que, aunque sean calorías vacías, te brindan placer social o emocional. Priorizá la fibra y la proteína: En cada comida, asegurate de que haya una fuente de estos dos componentes. Actúan como un “freno de mano” para las calorías, haciendo que la energía se libere lentamente.

En cada comida, asegurate de que haya una fuente de estos dos componentes. Actúan como un “freno de mano” para las calorías, haciendo que la energía se libere lentamente. Cuidado con lo “Light”: Muchos productos etiquetados como bajos en calorías suelen compensar la falta de sabor con azúcares ocultos o aditivos, convirtiéndose técnicamente en calorías vacías a pesar de su bajo número.

Muchos productos etiquetados como bajos en calorías suelen compensar la falta de sabor con azúcares ocultos o aditivos, convirtiéndose técnicamente en calorías vacías a pesar de su bajo número. Bebé tus calorías con sabiduría: El alcohol y las gaseosas son los mayores proveedores de calorías vacías. Cambiarlas por agua con rodajas de limón o infusiones transforma radicalmente tu ingesta diaria sin que sientas que estás comiendo menos.

Calidad sobre cantidad

Entender la diferencia entre calorías vacías y nutritivas es recuperar el control sobre nuestra salud. No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Al elegir alimentos con densidad nutricional, le estamos dando a nuestro cerebro la señal de que está satisfecho y a nuestras células los materiales que necesitan para funcionar con excelencia. Al final del día, tu cuerpo es el resultado de la información que le das a través de la comida; elegí darle información de calidad.