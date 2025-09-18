Çağatay se pone romántico en Pasión Prohibida

Yildiz se enfrenta a una decisión crucial: darle otra oportunidad a Çağatay y tratar de reconstruir su familia, o seguir adelante con su vida, aprendiendo a dejar el pasado atrás y optando por Doğan. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.
Yildiz queda en una encrucijada en Pasión Prohibida. La mujer deberá decidir entre dos opciones: Doğan o Çağatay. Çağatay se arrepiente de haber engañado a Yildiz y ahora quiere, como sea, recuperarla. El obstáculo: Yildiz ahora está casada con Doğan, pero no sólo eso. El empresario le confiesa a quien es su actual esposa que siente algo por ella y que le gustaría intentar que aquello que se armó como una farsa con conveniencias para ambos sea real. Así está ahora Yildiz, en medio de dos amores.
Çağatay arma un plan para Yildiz. La llama pidiéndole que acuda de inmediato con la excusa de que el pequeño Halit Can se ha dado un golpe en la cabeza y está preocupado por él.
Sin embargo, todo es una mentira. Al llegar, Yildiz se encuentra con una sorpresa muy romántica. El empresario ha decorado el salón con flores, velas, vino y fotos de ellos cuando eran una familia. “Quería que recordaras lo felices que éramos”, le dice.
Yildiz se siente aún más confundida cuando su exmarido le ha mostrado en televisión algunas fotografías de momentos importantes que han marcado sus vidas, recordando su historia de amor y cómo se casaron enamorados.
Çağatay y Yildiz eran un ejemplo de amor verdadero, pero él lo arruinó todo al ser infiel con Kumru. Ahora, la hija de Asuman se encuentra en una encrucijada. De todas formas, la que va a terminar inclinando la balanza es Ender. Ya verás.
