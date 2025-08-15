Çağatay resuelve, o al menos lo intenta: Así se viene Pasión Prohibida

A pesar de que Kumru lo plantó en el casamiento, el empresario no se queda esperando a que la cosa se resuelva de manera “mágica”. Se pone manos a la obra y de inmediato acciona para intentar recuperar a Kumru y, por otro lado, atacar a Doğan. Mirá lo que va a pasar en Yasak Elma.

Kumru dejó plantado a Çağatay el día en que se iban a casar. Y justo, en ese momento, llegó Meriç, una amiga de la infancia de la novia. Sin comprender mucho lo que pasa y por qué su amiga se ha ido corriendo de su propio casamiento, la abogada se pone a disposición del empresario con quien termina teniendo una serie conversación.

Como Çağatay la conoce como abogada acuerdan juntar a tomar un café y charlar. Allí, ella le pregunta por su relación con Kumru, que ahora está completamente rota, el exmarido de Yildiz se defiende, alegando que la modelo malinterpretó sus palabras y que no puede creer que lo haya dejado plantado en el altar.

Meriç le explica que él siempre ha sido el amor de la vida de Kumru y que ella ha llegado al límite: “Ella creía en tu amor y confiaba en ti, pero al final se ha decepcionado”.

Por otro lado, el empresaio busca vengarse de Doğan. Y para ello se reune con Ekin, el hijo del Sami Önder, quien también busca terminar lo que empezó su padre.

Ssí, el exmarido de Yildiz le pide al joven queinvolucrarse activamente en la empresa, adquiriendo acciones desde una posición externa, asegurándole que él tiene los motivos y las capacidades necesarias para unir fuerzas con él.

Sin embargo, los planes de Çağatay no le mueven un pelo a Ekin. A pesar de sus esfuerzos por hacerle ver la importancia de unirse contra un enemigo común, el joven se muestra indiferente, dejando claro que no le interesa, por ahora.

¿Qué hará Çağatay para sacar adelante los dos planes que tiene en mente: Reconquistar a Kumru y deshacerse de Doğan? ¿Lo logrará?