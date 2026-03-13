Ca7riel y Paco Amoroso sacuden el mundo junto a Jack Black con “Goo Goo Ga Ga”

Tras colaborar con Sting, el dúo más disruptivo del país lanza “Goo Goo Ga Ga”, una pieza de vanguardia junto al icónico Jack Black.

La escena musical argentina no tiene techo y elnueve.com te muestra el estreno que paraliza las redes. Tras colaborar con Sting, el dúo más disruptivo del país lanza “Goo Goo Ga Ga”, una pieza de vanguardia junto al icónico Jack Black. En un viernes marcado por la intensidad y hasta un fuerte temblor que se sintió en la provincia, los artistas proponen un viaje de ciencia ficción que adelanta su nuevo álbum.

El lanzamiento llega como un bálsamo tras la “crisis personal y profesional” que Ca7riel y Paco Amoroso atravesaron luego del éxito masivo de su Tiny Desk. Con el actor Jack Black como maestro de ceremonias, el video nos introduce en el “Free Spirits Wellness Center”. Allí, el trío se somete a un tratamiento de hipnosis y crioterapia, buscando recuperar la “neuroplasticidad” en una parodia ácida sobre las presiones de la fama y la industria actual.

Esta colaboración no es casualidad: el dúo ya había expresado su admiración por el protagonista de Escuela de Rock en el Zach Sang Show, y hoy ese sueño se transforma en una realidad internacional. El single funciona como el último gran adelanto de Free Spirits, el álbum de 12 canciones que se estrenará este 19 de marzo. El proyecto se presenta como un “programa de recuperación” centrado en el bienestar, el autocuidado y la búsqueda de una vida calma.

Mientras Mendoza comenta el reciente temblor con epicentro en Chile, la música de Ca7riel y Paco Amoroso sirve para descomprimir la tensión del viernes. La estética de “Goo Goo Ga Ga” mezcla el trap y el funk con una narrativa visual donde los artistas terminan actuando como bebés, una metáfora potente sobre resetear la mente para volver a aprender. Es una apuesta que los consolida definitivamente en el mercado global.

El cierre de esta semana encuentra al público mendocino expectante, no solo por este estreno mundial, sino por lo que pasará el lunes con la llegada del álbum completo. Ca7riel y Paco Amoroso demuestran que, después de tocar fondo, se puede renacer con más fuerza, especialmente si tenés a una leyenda de Hollywood de tu lado. No te pierdas el análisis completo de este video que ya es historia de la cultura pop argentina.