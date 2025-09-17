Búsqueda urgente: piden ayuda para encontrar a una nena de 5 años en San Rafael

Las autoridades piden ayuda para hallar a Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, de 5 años, vista por última vez en la Escuela Alfredo R. Bufano de Villa 25 de Mayo, San Rafael. Ante cualquier dato, comunicarse al 911.

Las autoridades y la comunidad de San Rafael se encuentran en estado de alerta por la desaparición de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón, de cinco años, quien fue vista por última vez el martes 16 de septiembre, alrededor de las 16:30, al salir de la Escuela Alfredo R. Bufano, ubicada en el distrito Villa 25 de Mayo.

De acuerdo con los datos del expediente judicial, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón mide aproximadamente 1 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro largo hasta la cintura y ojos marrones. Además, posee un lunar de nacimiento en la nuca, dato clave para su identificación.

En el momento de su desaparición, la niña vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado “Labubu” y zapatillas rosadas.

Las autoridades solicitaron que toda la población colabore difundiendo la información y, ante cualquier dato relevante, se comuniquen de inmediato al 911. Este tipo de alertas tempranas resulta vital para dar con el paradero de menores desaparecidos y coordinar los esfuerzos de búsqueda entre fuerzas de seguridad y vecinos.