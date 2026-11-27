Lejos de ser un punto de llegada, atravesar la barrera de los cuarenta y cinco años invita a redefinir prioridades y explorar nuevos rumbos profesionales cuando se busca trabajo. La psicóloga laboral Viviana Imperiale analiza cómo posicionarse frente al mercado actual.

En un mercado laboral atravesado por la velocidad tecnológica y el culto a la juventud, enfrentarse a la búsqueda de empleo o a una reconversión profesional después de los 45 años suele despertar temores e incertidumbres. Sin embargo, lejos de constituir un obstáculo insalvable, esta etapa vital ofrece una plataforma privilegiada para repensar el propio recorrido con mayor claridad, criterio y propósito.

Para la psicóloga laboral Viviana Imperiale, “el punto de partida fundamental consiste en revisar desde qué mirada nos paramos frente a esta experiencia. A esa altura de la vida, las personas ya cuentan con un bagaje que modifica sus elecciones: cambian las prioridades, aparecen definiciones más nítidas sobre qué se desea y qué no, y se abre la posibilidad tanto de ampliar el campo de acción como de redireccionar por completo la carrera hacia áreas más afines a los gustos actuales. Ya sea por una necesidad económica o por un deseo de cambio personal, atravesar este proceso exige abandonar el lugar de la queja para asumir un rol protagónico”, argumentó.

Concentración profunda frente al multitasking juvenil

Uno de los grandes diferenciales del talento sénior reside en su modalidad de aprendizaje y procesamiento de la información. Mientras que las generaciones más jóvenes suelen operar bajo la lógica del multitasking —atendiendo múltiples estímulos en simultáneo, aunque muchas veces con mayor dispersión—, los profesionales mayores de 45 años poseen una capacidad de atención sostenida y concentración profunda sumamente valiosa para las organizaciones.

Según explica Imperiale, “aunque la curva de aprendizaje frente a herramientas inéditas pueda tener otro ritmo, la madurez aporta pensamiento crítico, criterio para resolver crisis, inteligencia emocional y un compromiso genuino con los objetivos. Comprender y defender este capital humano, resulta indispensable al momento de presentarse ante un selector”.

Visibilidad digital y actualización constante

Tener una trayectoria sólida hoy no alcanza si permanece invisible. Estar activo en plataformas profesionales como LinkedIn se ha vuelto un requisito ineludible para comprender hacia dónde se mueve cada industria, detectar oportunidades y construir redes de contacto estratégicas. “No se trata simplemente de cargar un currículum estático, sino de aprender a utilizar la herramienta, participar en conversaciones del sector y mostrar actualización permanente. Aggiornarse con las nuevas tecnologías y los entornos digitales no significa competir de igual a igual con un nativo digital de veinte años, sino demostrar curiosidad, flexibilidad cognitiva y voluntad de integrar herramientas modernas a la propia experiencia”, detalló Imperiale.

Consejos clave para encarar la búsqueda +45

Para transitar este camino con mayor confianza y eficacia al momento de postularse o evaluar una propuesta laboral, la especialista sugiere tener en cuenta cuatro ejes prácticos:

-Realizar un inventario honesto de competencias y deseos: Identificar no solo lo que se sabe hacer, sino aquello que hoy genera motivación real y se alinea con el estilo de vida deseado.

-Actualizar el relato profesional: Adaptar el currículum y el perfil de LinkedIn poniendo el foco en los logros, la capacidad de resolución de problemas y la adaptabilidad, evitando formatos rígidos o extensos.

-Activar el networking sin prejuicios: Comunicar abiertamente al círculo profesional y personal que se está en búsqueda o abierto a nuevos proyectos; gran parte de las vacantes sénior se cubren por recomendación y confianza.

-Sostener una actitud de aprendizaje activo: Incorporar cursos cortos, talleres de herramientas digitales o nuevas metodologías que envíen una señal clara de vigencia y apertura mental.

“Hay muchas capacitaciones gratuitas en diversas municipalidades que son más que valiosas para capacitarse y seguir sumando aprendizajes. Buscar trabajo después de los 45 años no implica empezar de cero, sino capitalizar todo lo vivido para elegir, con mayor sabiduría, hacia dónde dar el próximo paso”, concluyó Imperiale.

La psicóloga estuvo en Cada Día. ¡Mirá la nota!