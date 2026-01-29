Buğra Gülsoy: El multifacético protagonista de Bahar que conquista con su pluma

El actor que interpreta al doctor Evren en el nuevo éxito de El 9 Televida sorprende al mundo con su talento como escritor.

El estreno de Bahar se ha convertido rápidamente en el nuevo éxito turco de las noches de El 9 Televida, y gran parte de ese logro se debe al carisma de su protagonista masculino. Se trata de Buğra Gülsoy, quien interpreta al entrañable médico Evren, un personaje que ya ha logrado cautivar los corazones de los televidentes. Acá te contamos un costado del artista que pocos conocen.

Sin embargo, para el público de El 9 Televida, la cara de Buğra Gülsoy es más que conocida. El actor ya ha dejado huella en nuestra pantalla con interpretaciones inolvidables en ficciones que marcaron hitos de audiencia. Lo recordamos por su participación en la emblemática Fatmagül, emitida originalmente por nuestro canal en 2017, y más recientemente en 2020, cuando protagonizó el conmovedor drama Todo por mi hija, donde demostró su enorme capacidad actoral.

Pero más allá de los sets de grabación, Buğra Gülsoy ha revelado una faceta artística que pocos conocían: es un exitoso escritor de novelas de ficción histórica. Siguiendo los pasos de otros colegas como Engin Akyürek, el protagonista de Bahar ha triunfado en las librerías con títulos como la bilogía “Apocalipsis” (publicada entre 2019 y 2020) y su más reciente obra titulada “Luna”, lanzada en 2022.

Esta versatilidad confirma por qué es uno de los artistas más respetados de su país. Mientras continúa brillando como el doctor Evren en las noches de El 9 Televida, Buğra Gülsoy se consolida como un artista integral que sabe cómo contar historias, ya sea frente a una cámara o a través de las páginas de un libro.

Estilo personal

El interés del protagonista de ‘Bahar’ y ‘Mi hija’ se centra principalmente en casos reales, muchas veces relacionados con algún acontecimiento histórico, y también en dudas existenciales y reflexiones filosóficas. Su primer libro -el primero de su bilogía –‘Kiyamet’-, con el que debutó como escritor y por el que obtuvo un cálido reconocimiento, es una novela que se basa en la vida de Sabri Mahir, un boxeador pionero en Turquía. La trama se sitúa en la Europa de principios del siglo XX y esa etapa convulsa en medio de guerras, exilio y amor sirve de escenario a Gülsoy para hacer una introspección hacia la identidad y el precio de tomar ciertas decisiones.

Su siguiente libro salió a la venta en 2020 y es una continuación de la vida de Mahir, que va recorriendo diversas ciudades entre una guerra y otra, y se cruza con reconocidos personajes como Marlene Dietrich o Bertolt Brecht. Con ‘El segundo Apocalipsis: donde sale el sol’ vuelve a mezclar la biografía con la ficción histórica y analiza el regreso del protagonista, la sensación de pertenencia y la identidad.