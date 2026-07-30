Buena noticia para el periodismo: Chiche Gelblung recibió el alta y continúa la recuperación en su casa

El histórico conductor de 82 años dejó el Sanatorio Mater Dei tras superar un cuadro febril y respiratorio. Acompañado por su familia, se enfoca en su mejoría con los deseos intactos de volver a trabajar.

Una noticia esperada llevó tranquilidad a la escena mediática: Chiche Gelblung recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio continuando con su proceso de mejoría. El emblemático periodista de 82 años había sido ingresado al Sanatorio Mater Dei tras presentar un episodio respiratorio y un cuadro febril, pero tras ser estabilizado por los profesionales, obtuvo el aval para regresar a su hogar.

Según confirmaron personas de su círculo íntimo, el conductor abandonó la clínica el miércoles por la tarde. Actualmente prioriza el descanso y la contención afectiva de sus seres queridos, aunque quienes lo conocen aseguran que mantiene intacta su voluntad de fortalecerse para retomar sus compromisos profesionales.

Sostén familiar y el golpe por la televisión

La reciente internación de Gelblung había sido revelada por Ángel de Brito en Bondi Live, donde detalló el estado del comunicador y el momento anímico que atravesaba: “Lo estabilizaron, ya está bien. Tuvo un problema respiratorio”, explicó, al tiempo que señaló la angustia del periodista debido a la reciente cancelación de su programa en Net TV, un factor que impactó en su ánimo.

Este episodio se suma a una serie de complicaciones de salud que el periodista debió afrontar en los últimos meses. Tiempo atrás, estuvo un mes en terapia intensiva a causa de una trombosis en el tobillo, cuadro que requirió la intervención con dos stents y tratamiento anticoagulante. En aquel momento crítico, una cirugía vascular permitió revertir un cuadro de infección grave y evitar instancias mayores.

Paso a paso en su hogar

A pesar de los constantes desafíos médicos y la advertencia de los profesionales de tomarse los tiempos de descanso con mayor calma, Gelblung no oculta su pasión por el oficio. Este regreso a casa representa un capítulo clave en su recuperación, donde la prioridad absoluta estará puesta en su bienestar físico y emocional antes de planificar cualquier retorno a la pantalla.