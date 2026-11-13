Brutal ataque en una pizzería de Córdoba: un entrenador de rugby desfiguró a golpes a un médico porque supuestamente “miró a su mujer”

Un episodio de extrema violencia e irracionalidad sacudió a la provincia de Córdoba y generó profunda indignación en A la Barbarossa, el ciclo de las mañanas de El 9 Televida y Telefe. Las cámaras de seguridad de una pizzería registraron el momento en que un entrenador de rugby identificado como Martín Roberto Díaz atacó brutalmente a trompadas a un médico del servicio penitenciario, simplemente porque el hombre levantó la vista cuando él ingresó al local junto a su esposa.

Las imágenes difundidas este viernes en la pantalla de A la Barbarossa causaron estupor entre los panelistas y la audiencia. El violento episodio ocurrió en una pizzería de barrio de la ciudad de Córdoba y tuvo como víctima a Mauro, un médico que trabaja en el servicio penitenciario (cárcel de Bouwer), quien aguardaba su pedido mirando su teléfono celular sin imaginar la pesadilla que estaba por vivir.

“Me miraste a mi mujer”: el inicio de una agresión sin sentido

Tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio y analizado en el programa matutino de El 9 Televida, la secuencia comenzó de manera completamente instintiva: al ingresar una pareja al local, el médico levantó brevemente la mirada hacia la puerta. Ese simple gesto desató la furia de Martín Roberto Díaz, un profesor de rugby vinculado al Club Universitario de Córdoba.

“Me miraste a mi mujer, sos un degenerado”, le recriminó el agresor a los gritos, sin que existiera ningún tipo de conocimiento previo ni comentario de por medio. Mientras su esposa retiraba el pedido y salía del comercio sin intervenir, Díaz comenzó a insultar y amenazar al médico: “Ya te vas a cruzar conmigo”, le advirtió antes de pasar a los hechos.

Brutal golpiza, internación y detención del agresor

Lejos de calmarse, el entrenador desató una feroz golpiza antes de retirarse del lugar. En el segundo registro fílmico mostrado al aire, se observa cómo lo arrincona hacia la parte trasera del local, junto a las cajas de pizza, y le propina una lluvia de trompadas sin que nadie pudiera detenerlo, dejándolo tirado y gravemente herido en el piso.

Como consecuencia del salvaje ataque, Mauro debió ser trasladado de urgencia a un hospital y aguarda que baje la inflamación en su rostro para confirmar una posible fractura en el hueso del pómulo. Por su parte, gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, la Policía logró identificar el vehículo en el que huyó Díaz y procedió a su detención. En paralelo, la subcomisión de rugby del Club Universitario de Córdoba emitió un comunicado repudiando enérgicamente el accionar violento de quien se desempeñaba como referente de jóvenes deportistas.