Brillo y transparencias, el dúo estelar de esta temporada

La promesa de resplandor se cumple a través de una deslumbrante variedad de materiales. Cristales facetados, de intensos colores y variados calibres, se disponen estratégicamente para generar una lluvia de destellos tan potentes que, metafóricamente, obligan a entrecerrar los ojos. Es una exhibición de luz que se mueve con el cuerpo, capturando todas las miradas con un magnetismo casi palpable.