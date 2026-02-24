Brian Sarmiento, Andrea del Boca y Divina Gloria sacudieron el estreno de “Gran Hermano, generación dorada”

La nueva edición del reality más famoso del país apostó fuerte a los nombres conocidos. El exfutbolista se volvió tendencia en minutos, mientras que la llegada de la “reina de las telenovelas” dejó a todos con la boca abierta.

Gran Hermano 2026, la generación dorada arrancó con un nivel de impacto que pocos imaginaban en la pantalla de El 9 Televida. En una gala que combinó nostalgia, humor y picardía, la producción decidió romper el molde e introducir figuras consagradas del espectáculo y el deporte, transformando la casa en un hervidero de comentarios en las redes sociales. Este martes seguirían ingresando más participantes. Mientras, acá repasamos lo que sucedió con la aparición de Brian Sarmiento, Andrea del Boca y Divina Gloria en la televisión argentina.

El ingreso que más ruido generó fue el de Brian Sarmiento. El exfutbolista, conocido por su carisma y su frase “tamo activo”, entró fiel a su estilo: actitud extrovertida y declaraciones punzantes que lo convirtieron en tendencia número uno en X (ex Twitter) en cuestión de minutos. Los memes no tardaron en aparecer, posicionándolo como uno de los favoritos —o al menos, el más entretenido— para el arranque de la convivencia.

De la ficción a la realidad: Andrea del Boca en la casa

Sin embargo, el nombre que dejó a todos en shock fue el de Andrea del Boca. La histórica actriz de telenovelas, ícono de la televisión argentina, decidió aceptar el desafío de vivir bajo el ojo de las cámaras las 24 horas. Su entrada generó una ola de especulaciones: ¿Cómo se adaptará la “reina del drama” a la convivencia con perfiles tan distintos?

A ella se sumó la siempre disruptiva y multifacética Divina Gloria, aportando una cuota de vanguardia y humor ácido que promete ser el contrapunto perfecto dentro de la casa.

El análisis en redes

La mezcla de perfiles —que une el mundo del fútbol, el espectáculo clásico y la cultura under— ya empezó a jugar su propio partido afuera. El público ya especula con las primeras alianzas y, sobre todo, con los roces que podrían surgir entre personalidades tan fuertes.

Con estos nombres sobre la mesa, queda claro que esta edición de Gran Hermano no buscará solo el descubrimiento de nuevos personajes, sino que pondrá a prueba el temple de quienes ya conocen, y muy bien, lo que es estar bajo los reflectores.

No te pierdas este martes quiénes más se suman a la casa más famosa de Argentina, míralo todo por El 9 Televida.